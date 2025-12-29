Compartir

Por David Alfaro

28/12/2025

El Salvador se encuentra en la encrucijada de la mentira y la opresión, donde #Bukele teje un velo de engaño sobre las heridas abiertas de la nación. El fulgor del Centro Histórico y de edificios peivados no es más que un espejismo, una ilusión creada con el propósito de ocultar la cruda realidad de los barrios olvidados, del país abandonado.

Los vendedores informales, expulsados de las calles del centro de San Salvador, son la representación palpable de a quienes se les niega su sustento diario. Mientras tanto, las fachadas pintadas y las luces Led brillantes actúan como un maquillaje sobre la miseria y la desesperación que se esconde apenas a unas cuadras de distancia.

La pobreza, el desempleo, la falta de inversión en Educación y Salud son los ingredientes del caldo de cultivo en el que se cuece la desdicha del pueblo. Las promesas vacías de Bukele resuenan en los oídos de aquellos que, desesperadamente, anhelan un cambio real, pero sus voces son ahogadas por la maquinaria de propaganda que teje una falsa narrativa de progreso.

Periodistas internacionales, seducidos por los dólares, se han convertido en títeres de la manipulación, repitiendo las mentiras fabricadas por el régimen. La opinión pública global, engañada por esta red de engaños, se convierte en cómplice involuntaria de la opresión que reina en la sombra.

En los barrios populares, el agua potable sigue siendo un lujo lejano, mientras las calles llenas de baches, los basureros que rebalsan y la miseria muestran la verdadera cara de este país en ruinas. La lucha por la verdad se convierte en una odisea, una batalla desigual contra un sistema que se alimenta de la ignorancia y la complacencia de quienes miran sin ver, de aquellos que permiten que las sombras del poder oculten la agonía de su propio pueblo.

La mentira puede construir una fachada brillante, pero la verdad siempre emerge, cruda e inmutable. En la encrucijada entre la ilusión y la realidad, es vital desentrañar las cortinas de engaño para vislumbrar la autenticidad que se esconde tras ellas. La complacencia y la aceptación ciega solo perpetúan la opresión, mientras que la búsqueda incansable de la verdad es el primer paso hacia la transformación y la justicia. El poder de la verdad reside en aquellos valientes dispuestos a desafiar las mentiras, revelando así la auténtica esencia de la humanidad: la lucha por la dignidad y la igualdad.

