El CAMST desaloja a vendedores tecleños

Pedro Julio Hernández, dirigente de vendedores de San Salvador, repudió el inhumano y detestable

trato que el Alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson, da a los vendedores del sector informal.

El dirigente gremial defendió a las víctimas afirmando que son “compañeros y amigos trabajadores por cuenta propia, que lo único que hacen es querer ganarse la vida digna, honrada y legítimamente, en un país donde lo que menos hay son fuentes de empleo”.

Finalmente amenazó con un ¡BASTA! Preguntó ¿hasta cuando comprenderá que no se trata de combatir a los vendedores si no que hay que combatir las causas que los generan… estamos listos no solo para denunciar sino que también para combatir estas graves injusticias.