El auge inmobiliario acompaña el nuevo momento de El Salvador

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La mejora en la seguridad, el crecimiento del turismo y una mayor confianza en el país están dinamizando la compra y venta de propiedades en diferentes zonas del territorio.

El Salvador vive una etapa de cambios que poco a poco también se refleja en el mercado inmobiliario. Lo que antes avanzaba con cautela, hoy empieza a moverse con mayor fuerza: crece el interés por invertir en propiedades, aumentan las consultas por viviendas y terrenos, y distintas zonas del país comienzan a atraer atención por su potencial habitacional, comercial y turístico.

Buena parte de este impulso está ligada a la mejora en la seguridad. La reducción de los homicidios y el cambio en la percepción sobre el país han influido de forma directa en la confianza de las familias, de la diáspora y de quienes ven en El Salvador una oportunidad para invertir. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2024 el país registró una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100 mil habitantes, mientras organismos internacionales han señalado que este nuevo entorno está generando efectos positivos en la actividad económica y en el clima de inversión.

Ese nuevo escenario comienza a sentirse en decisiones concretas. Hoy hay más disposición a adquirir una vivienda, asegurar un terreno o desarrollar una propiedad en zonas que hace algunos años no estaban entre las primeras opciones. También ha crecido el interés de propietarios que ven este momento como favorable para colocar sus inmuebles en un mercado más activo y con una demanda más diversa. En ese contexto, la búsqueda de opciones para vender o comprar terrenos, casas o apartamentos en El Salvador ha cobrado un nuevo significado dentro de la dinámica económica actual.

A la seguridad se suma otro factor decisivo: el turismo. El Salvador ha venido registrando un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes, algo que no solo fortalece al sector servicios, sino que también eleva el valor estratégico de ciertas ubicaciones. Según cifras reportadas por el Banco Mundial, durante 2024 aumentaron con fuerza las llegadas de pasajeros, mientras datos oficiales difundidos por entidades de promoción económica indican que el país recibió 3.9 millones de visitantes, un 17% más que el año anterior. Ese movimiento ha despertado mayor interés por propiedades en zonas costeras, áreas urbanas y corredores con potencial comercial.

El repunte también ha sido observado por el Fondo Monetario Internacional. En una de sus evaluaciones más recientes, el organismo señaló que entre los sectores más dinámicos de la economía salvadoreña se encuentran bienes raíces, comercio y banca. La lectura es clara: la actividad inmobiliaria ya forma parte del nuevo pulso económico del país y se beneficia de un ambiente de mayor confianza, circulación de capital y mejores expectativas.

En distintas zonas del territorio este fenómeno empieza a notarse con más claridad. No se trata únicamente de San Salvador o de los puntos tradicionales de inversión. También ganan terreno municipios con proyección turística, áreas con mejor conectividad y sectores donde el cambio en las condiciones de seguridad ha elevado el interés por desarrollar proyectos, comprar vivienda o asegurar patrimonio. La ubicación vuelve a pesar con fuerza, y eso está reordenando el mapa inmobiliario nacional.

Otro factor clave es la inversión de los salvadoreños residentes en el exterior. Las remesas continúan siendo un respaldo importante para miles de familias y, en muchos casos, se transforman en construcción, remodelación o compra de inmuebles. Para numerosos salvadoreños que viven fuera del país, el momento actual ha reactivado el interés por invertir en su lugar de origen, ya sea como una decisión patrimonial, como apoyo para sus familias o como una apuesta a futuro.

Así, el mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los sectores que mejor expresan el nuevo momento de El Salvador. Cuando cambia la percepción de seguridad, también cambian las decisiones de inversión, se mueven las expectativas y se reactivan actividades que dependen de la confianza. Hoy, esa combinación de estabilidad, turismo y capital está dando forma a un escenario en el que la propiedad vuelve a ocupar un lugar protagónico.

Con más interés por invertir, más visitantes recorriendo el país y una visión renovada sobre las posibilidades de crecimiento, todo indica que el sector inmobiliario seguirá ganando espacio en la conversación económica nacional. El Salvador proyecta una imagen distinta, y en ese cambio de etapa las propiedades, la tierra y la vivienda se consolidan como parte visible de una nueva dinámica de desarrollo.

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