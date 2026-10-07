El adiós de una leyenda: Messi se retira de Argentina con gol y show de asistencias

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Argentina despidió a la leyenda rosarina, Lionel Messi, con goleada de 3-0 a Benín, en una noche cargada de emotividad en el estadio Monumental donde el capitán puso final a una etapa llena de éxitos.

La selección argentina salió con el mismo once inicial del Mundial 2022, con Emiliano Martínez en la portería; Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El único cambio fue la incorporación de Agustín Giay.

A los 7′ se dio el primer acercamiento de la selección sudamericana, con el intento de Messi desde fuera del área para intentar el primero con el disparo al poste derecho de Marcel Dandjinou.

A los diez minutos el encuentro se detuvo para rendir una ovación de aplausos acompañado de fuegos artificiales y el reconocimiento de los jugadores en la cancha para el #10 argentino.

Sobre los 19′, el combinado de Benín puso en peligro a «El Dibu» Martínez con una llegada que terminó con el balón desviado.

Corrían los 24′, y tras un pase largo en la frontal de la portería de la selección visitante, Messi no alcanzó el balón para empujarlo dentro de la red y la albiceleste se perdía de esa forma el primero.

A los 27′ nuevamente Dandjinou mantuvo su portería sin sorpresas, tras el zurdazo de Messi de tiro libre que estuvo a punto de filtrarse a la red.

A la media hora de juego el combinado argentino continuaba presionando. Enzo Fernández condujo un balón recuperado por el centro, se apoyó de Lautaro, para que el #22 asistiera a Messi en la frontal, quien no pudo sostener para el primero de la noche.

Junior Olaitan lo intentó sobre los 43′ en un descuido de la selección argentina, pero Martínez presente en la portería no dio espacio para el gol. Como contraataque, Messi filtró un balón para que Julián Álvarez atacara por la banda, pero el balón terminó desviado.

Fue Nicolás Otamendi el que dió apertura al marcador a los 48′, porque el defensor de la albiceleste mandó a guardar el 1-0 tras el córner de Messi.

Nico Paz se unió a la cuenta con el segundo de Argentina a los 61′, tras el pase de Messi para agregar dos asistencias más a las estadísticas del astro argentino.

Desde los once metros, el #10 de la albiceleste, de la campeona del mundo en Catar 2022; Messi dio una última demostración para convertir desde los 11 pasos con la zurda «privilegiada» y darle el 3-0 a Argentina.

En una noche especial y sentimental, Argentina venció 3-0 a Benín, tres tantos para despedir a la leyenda argentina, donde muchos derramaron lágrimas de tristeza y otros disfrutaron una vez más ver jugar a Lionel Messi.

Alrededor de los 91’, la afición comenzó a corear el nombre de Messi, en los últimos minutos del rosarino.

El 6 de octubre de 2026 quedará marcado no solo en la historia del fútbol argentino, sino en la historia del deporte a nivel global, con el retiro de la selección argentina de una de las grandes leyendas, para muchos “el mejor del mundo” y para otros un rival ineludible. Este 6 de octubre marca el adiós de una leyenda.

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