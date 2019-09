Ejercicio filosófico

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

En nuestra época informática y comunicación, la realidad “mundana” parece extinguir todo el discurso filosófico clásico, ahora existe una clara sustitución de “materialidad” “objetividad” “existencia” dentro del modelo de sociedad de consumo que nos domina.

No obstante es impresionante observar que la ausencia del modelo filosófico ha llevado a la humanidad a una absoluta incomprensión de su entorno, (muchos) ignoran de donde proviene su nivel de vida o integración al entramado comunitario nacional o internacional, en su vida predomina una lógica extraña de poder y absoluto dominio de la moneda bajo criterios políticos, en esas circunstancias lo primordial no es la humanidad sino la superioridad de un mundo extremadamente rico versus una multitud de pueblos destinados a morir en la pobreza.

¿Por qué entendemos a unos filósofos mejor que a otros? Porque su discurso habla de un mundo posible en esta realidad cada vez más extraña, más neocolonialista, más importada, más codiciosa e insaciable por dinero… por eso el mundo odia al filósofo, porque ellos perciben al mundo tal cual es.

Jan Patočka escribió: la filosofía es la realización de las siguientes ideas: 1. Entre las posibilidades del hombre figura la capacidad de conocer el mundo (no las cosas singulares, sino “la totalidad”) 2. El sujeto no puede aprehender dicha posibilidad más que abandonando el mundo, es decir, trascendiéndolo 3. A diferencia del conocimiento de las cosas singulares, este conocimiento de la totalidad no es contingente; aunque nunca definitivo, pertenece a un orden distinto al de la comprensión intramundana de las cosas singulares 4. Sólo el conocimiento del mundo (en tanto “totalidad”) proporciona la unidad que requiere el conocimiento del contenido mundano, es decir de las singularidades. Jan Patocka en su libro Libertad y Sacrificio – Salamanca España: Sígueme, 2007. Pág 20.

Así el descubrimiento del mundo por parte de los filósofos muestra la realidad tal cual es, entonces se enfrentan al poder establecido por el modelo social, estas personalidades denuncian al mundo porque se alimenta de la desigualdad, de la falsa representación de la felicidad, viven de la ignorancia de las multitudes, denuncian las arbitrariedades de las armas, las guerras, la apropiación indebida de una nación sobre otra etc.

Esta acción de comprensión del mundo genera odio contra los filósofos, puesto que muchos consideran que la ciencia tiene todas las respuestas, a su lado se encuentran otras religiones que combaten a la filosofía por su libertad de pensamiento y su búsqueda de la verdad.

El ejercicio filosófico es liberador, no salvará a nadie del odio del mundo, pero siempre proclamará la vida fuera de la caverna, con la serenidad de conocer la verdad.