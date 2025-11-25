EEUU pone obstáculos a Cuba camino a Los Ángeles 2028

Compartir

Washington/Prensa Latina

El Gobierno de Estados Unidos negó desde el inicio de 2025 hasta hoy cerca de 100 visas a atletas, entrenadores y funcionarios deportivos de Cuba, impidiendo su participación en eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de 2028.

Delegaciones enteras no han podido asistir a competencias ni incluso a reuniones técnicas que forman parte del camino hacia la cita estival que tendrá lugar en Los Ángeles.

Por eso nació la campaña internacional «Déjenlos Jugar» para defender el derecho de los atletas cubanos a competir, crecer y representar a su país en igualdad de condiciones.

“Cuando un país niega a un atleta el derecho fundamental a competir, no solo perturba el calendario deportivo; también perjudica carreras, esfuerzos individuales, sueños colectivos y la posibilidad de representar a toda una nación con dignidad”, expresó Yasser Ibarra, primer secretario de la embajada de Cuba en esta capital.

Y sí, estos obstáculos forman parte de una política más amplia de presión y hostilidad que también se manifiesta en el ámbito deportivo, otra expresión de la presión ejercida sobre el pueblo cubano, añadió el diplomático durante una reunión virtual este domingo, primera convocatoria internacional en la que participaron activistas no solo de Estados Unidos sino también de África, América Latina, Europa y Canadá.

Por eso esta nueva campaña es tan importante. ‘Déjenlos Jugar’ no es un eslogan; es un llamado fundamental a la justicia, subrayó.

Queremos -acotó- que nuestros atletas tengan acceso a las competencias clasificatorias e, incluso, si consiguen su plaza olímpica, queremos asegurarnos de que no se enfrenten a nuevas excusas ni obstáculos.

El Comité Manos fuera de Cuba en Los Ángeles, que lidera la iniciativa, propone que se envíen mensajes a los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) y que se logre conseguir el apoyo de personalidades, celebridades y figuras del deporte para esta campaña, entre otras acciones.

“Si bien el Comité Manos fuera de Cuba de Los Ángeles inició esta campaña, se tratará de una amplia cruzada internacional abierta a todos en todos los continentes”, explicó Mark Friedman, uno de los coordinadores del grupo solidario.

Este esfuerzo verdaderamente internacional -argumentó Friedman- nos abrirá nuevas organizaciones a las que acudir para luchar por los visados y nos permitirá comprender mejor el impacto del bloqueo estadounidense contra Cuba.

Para esto impulsaremos las comunicaciones en redes sociales a través de Instagram, Facebook y TikTok, señaló el activista al insistir que el objetivo es ejercer la máxima influencia sobre los miembros del COI “para que presionen al gobierno estadounidense a fin de que conceda visados a los atletas cubanos”.

La campaña cuenta en Estados Unidos con el apoyo, entre otras, de la Red Nacional sobre Cuba, una coalición de más de 60 organizaciones.

Los Juegos Olímpicos de 2028 tendrán lugar en Los Ángeles del 14 al 30 de julio, y es la tercera vez que esa ciudad de California albergará la cita deportiva.

La ceremonia de apertura y clausura está prevista en el emblemático Memorial Coliseum y la competencia incluirá más de 35 deportes, con novedades como el Flag Football, Cricket, Lacrosse y Squash, así como el regreso del Béisbol y Softbol al programa olímpico.

