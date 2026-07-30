EEUU golpeará «fuerte” a Irán en represalia, reitera Trump

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que las fuerzas estadounidenses asestarán un «duro» golpe a Irán en represalia por los ataques iraníes más recientes.

«Los vamos a golpear muy fuerte porque es nuestro turno de golpear», dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca y agregó que fue informado de que un buque de transporte de gas natural licuado perteneciente a Estados Unidos fue atacado en Egipto más temprano en el día.

«Ellos saben que va a venir, nos están pidiendo que no lo hagamos», afirmó Trump.

Se cree que un ataque con dron causó la explosión que prendió fuego a dos transportadores de gas natural en un puerto egipcio y que al menos uno de los buques fue impactado, reportaron medios estadounidenses, citando a la empresa de inteligencia marítima Ambrey. La empresa no identificó al atacante.

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