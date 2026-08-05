Editorial de la Universidad Don Bosco impulsa rescate de la memoria literaria salvadoreña

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Nuevas publicaciones reivindican autores, corrigen errores históricos y buscan acercar a los salvadoreños a su patrimonio cultural

Redacción Nacionales @Diario Co Latino

El rescate de la identidad literaria salvadoreña, la recuperación de autores olvidados y la rectificación de episodios históricos forman parte de la apuesta editorial que impulsa la Editorial de la Universidad Don Bosco (UDB), aseguró su jefe editorial, Nelson López, quien sostiene que el país necesita conocer mejor a sus escritores antes que limitarse a repetir frases o rendir homenajes superficiales.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, López explicó que el trabajo de la editorial trasciende la publicación de libros y responde al propósito de recuperar la memoria cultural del país mediante investigaciones respaldadas por documentos y fuentes históricas.

«Nuestra línea editorial está comprometida con el rescate de la identidad, el rescate cultural, el rescate literario y el rescate histórico», afirmó López, al señalar que uno de los principales problemas es que muchas afirmaciones sobre la historia nacional se han repetido durante décadas sin haber sido verificadas.

Uno de los ejemplos que presentó es la conocida expresión «El Pulgarcito de América», atribuida popularmente al poeta Roque Dalton o incluso a la escritora chilena Gabriela Mistral. Según explicó, investigaciones de los académicos Carlos Cañas Dinarte demuestran que la frase fue utilizada originalmente por el escritor migueleño Julio Enrique Ávila, cuyo ensayo ha sido recuperado y publicado por la Editorial UDB como parte de una nueva edición de El mundo de mi jardín.

López destacó que el libro no solo rescata la obra de Ávila, publicada originalmente en 1927, sino que también documenta la correspondencia que el autor sostuvo con el poeta, periodistas y filósofo español Miguel de Unamuno, quien escribió el prólogo de la obra. Además, recordó que Ávila fue empresario, diplomático, fundador de revistas culturales, primer decano de Humanidades de la Universidad de El Salvador, ministro de Relaciones Exteriores y director de la Academia Salvadoreña de la Lengua, entre otras responsabilidades.

Para López, este tipo de investigaciones permiten devolver el crédito histórico a quienes realmente hicieron aportes relevantes al país.

«La intención no es publicar por publicar, sino aportar evidencia verificable y corregir errores que se han repetido durante generaciones», sostuvo.

Redescubrir a Roque Dalton

Otro de los proyectos impulsados por la editorial está dedicado a Roque Dalton. En lugar de presentar únicamente al poeta revolucionario conocido por la mayoría de los salvadoreños, el libro reúne anécdotas y testimonios que muestran aspectos poco conocidos de su vida personal.

Entre ellos figuran entrevistas realizadas a Aída Cañas, viuda del escritor, quien compartió recuerdos inéditos sobre su relación con Dalton, así como relatos de familiares y amigos que permiten conocer facetas distintas del poeta.

López considera que el país ha reducido la figura de Dalton a algunos poemas emblemáticos y frases populares, dejando de lado la riqueza de su producción intelectual,así como la otra cara o personalidad del poeta.

«No queremos únicamente monumentos dedicados a Roque Dalton sin conocer realmente quién fue», expresó.

A su juicio, algo similar ocurre con otras figuras de la cultura salvadoreña, como Salarrué, Alberto Masferrer o san Óscar Arnulfo Romero, cuyos nombres son ampliamente conocidos, aunque gran parte de la población desconoce el contenido de su obra o pensamiento.

Literatura e identidad nacional

Durante la conversación, López reflexionó sobre la estrecha relación entre la literatura y la identidad salvadoreña. Recordó que él nació y creció en el centro histórico de San Salvador, experiencia que marcó profundamente su visión del país y de sus personajes cotidianos.

En ese sentido, señaló que buena parte de la obra de Roque Dalton recoge precisamente esa realidad popular que muchas veces permanece invisibilizada en la actualidad.

Según explicó, poemas como Poema de amor retratan a los salvadoreños desde sus contradicciones, su historia y su vida cotidiana, aunque frecuentemente solo se recuerdan algunos fragmentos sin profundizar en el resto de su obra.

Para el editor, conocer esa literatura permite comprender mejor los problemas estructurales que han acompañado al país durante décadas, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Fantasmas literarios

Otra de las publicaciones recientes de la Editorial UDB es Fantasmas literarios, obra del escritor Manlio Argueta que rescata figuras fundamentales de la literatura nacional que, pese a su importancia, han sido olvidadas por nuevas generaciones.

Entre ellas figuran Consuelo Suncín, Francisco Gavidia, Alberto Masferrer, Roque Dalton e Ítalo López Vallecillos, personajes que, según López, fueron referentes culturales en su momento pero hoy permanecen prácticamente ausentes del conocimiento colectivo.

El editor atribuyó esta situación al bajo hábito de lectura existente en el país y a las dificultades que enfrenta actualmente el mercado editorial.

Explicó que muchas editoriales han optado por imprimir únicamente bajo demanda debido a la reducción de lectores y al limitado poder adquisitivo de la población, muy distinto al panorama de décadas anteriores cuando era posible imprimir miles de ejemplares de una sola edición.

A pesar de ese escenario, López considera que el trabajo editorial continúa siendo indispensable para preservar el patrimonio intelectual del país.

«La literatura también construye memoria e identidad», concluyó.

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