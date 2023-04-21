Dos personas mueren al ser impactadas por un rayo durante tormenta eléctrica

Alma Vilches

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Lorena del Carmen Cornejo, de 34 años ,y Raúl Cornejo, de 16 años, fallecieron luego de ser impactados por un rayo, quienes se encontraban bajo una champa al momento de la tormenta.

Las víctimas eran madre e hijo, el hecho ocurrió la noche del miércoles en el caserío Las Conchas del cantón San Gerónimo, municipio de Metapán, Santa Ana, en los alrededores del lago de Güija.

Las autoridades de Protección señalaron que para evitar el impacto de un rayo durante una tormenta eléctrica se debe evitar refugiarse debajo de los árboles; alejarse de lagos, ríos o el mar, la descarga rebota en el agua e impacta en lo que se encuentra de pie; no salir del auto, dado que los vehículos de techo duro y con las ventanas cerradas generan un efecto de aislamiento.

Asimismo, recomendó refugiarse en lugares cerrados, casas o edificios; nunca acostarse en el suelo; alejarse de lugares elevados, colinas o picos, alambres de púas, tendidos eléctricos.

Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que de acuerdo a la perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el país está a las puertas de la época lluviosa, la cual está prevista iniciar en mayo, para los próximos días se mantiene la probabilidad de lluvias durante la tarde y noche en zonas montañosas y alrededores. El funcionario detalló que como parte de las obras de mitigación y prevención se ha trabajado en el descopado de árboles para reducir riesgos, continuarán con la limpieza de ríos y quebradas, en las últimas horas se reportó que una vivienda sufrió daños a causa de unas ramas que cayeron sobre el techo, debido a las lluvias en la comunidad Amiquino 1, cantón Plan del Pino, Ciudad Delgado. “La población debe estar consciente que lo acumulado en la época seca; si no se ha limpiado, puede convertirse en un problema, tenemos lugares propensos a inundaciones, como la zona baja del país, comunidades cercanas a los deltas de los ríos, también identificamos como zonas de riesgo, aquellas comunidades instaladas en la cadena montañosa”, sostuvo.

Según el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, cuentan con 86 albergues pre equipados, la proyección es llegar a 150 a escala nacional, para el resguardo de personas en cualquier época del año. En lo que va del año, se han llevado a cabo 64 monitoreos, 106 inspecciones en zonas vulnerables y 192 acciones que incluyen el descopado y el desalojo de árboles.