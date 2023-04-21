Con los youtubers en la Asamblea parece “un mercadito negro”: ARENA

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Rosy Romero y Ricardo Godoy, participaron en el espacio de entrevista “Diálogo con Ernesto López”, donde destacaron que con el acceso a los youtubers y generadores de contenido en redes sociales a la Asamblea Legislativa, el oficialismo ha convertido el Congreso en un “mercadito negro”.

“Ahora, sí, el Órgano Legislativo ha caído bastante bajo, poco serio el trabajo que se está haciendo, porque antes se tenía cierto respeto entrar a la Asamblea, ahora no, muchos le llaman un circo, parece eso, un circo, porque el martes recién pasado, parecía mercadito negro, una cosa tan informal”, dijo Rosy Romero, en referencia al acceso que obtuvieron los youtubers y generadores de contenido en el recinto legislativo.

“Iniciamos la sesión plenaria con un mensaje de odio (por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro), un mensaje que da a conocer toda la inconformidad y odio que se andan dentro (en contra de los medios de comunicación), porque dicen que la boca expresa lo que guarda el corazón; es lamentable que tengan este tipo de actitudes y lamentable que se ocupe el órgano legislativo y fondos públicos para generar más publicidad para el gobierno”, agregó la legisladora por ARENA.

Lo anterior ya que muchos “youtubers” o “generadores de contenido en redes sociales”, tienden a ser afines al gobierno y al oficialismo. Incluso, varios de ellos portaban gorras alusivas al gobierno o al presidente Bukele.

“Esto que han llevado el martes pasado y que seguramente va a seguir llegando (los youtubers), nos indica que el aparato de la narrativa del Estado, del ataque y manipulación mediática, y de esos que viven permanentemente adulando al Gobierno se les están agotando porque recurren a este tipo de acciones. Porque los que llegaron son personas que son afines al gobierno”, puntualizó Romero.

La legisladora aseguró que algunas personas que han sido objetivas o que hayan hecho críticas en su canal de YouTube o en su red social “no tuvieron acceso”. “Nosotros conocimos de personas que se les negó el acceso a ellos, entonces ¿de qué estamos hablando?, de verdad queremos transmitir toda la verdad o nada más era un espacio para aquellos que adulan al gobierno y para que les levanten un poco el ego a ellos, porque de verdad, están afectados”.

Mientras que el diputado Ricardo Godoy sostuvo que si bien los youtubers son una vía que también utiliza la población para informarse, pero su trabajo debe de ser objetivo. “Lo que pudimos ver el martes es diferente al anuncio que se hizo”, ya que los youtubers fueron acreditados como prensa.

“Ellos llegaron nada más a la primera parte de la plenaria que duró hora y media, lo relevante de la discusión en el plenario ante la presencia de ellos fue un discurso desde la presidencia de la Asamblea, muy incendiario, lleno de odio y de división social, que llama la atención porque ese fue el momento para el cual ellos aparentemente fueron convocados”, planteó Godoy.

El parlamentario hizo referencia al discurso de Ernesto Castro al inicio de la sesión plenaria donde atacó a los medios de comunicación. “Ellos llegaron a retransmitir un discurso en el que lastimosamente lo único que se hizo fue sembrar más odio y división social en este país, y atacar a los medios de comunicación”, concluyó Godoy.