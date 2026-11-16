“No lo vamos a revelar hasta que condiciones diplomáticas lo permitan»: Félix Ulloa sobre acuerdo de operativo militar en Haití

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró este lunes que el Gobierno salvadoreño no revelará el acuerdo que ampara el despliegue militar en Haití, ante las presiones de organizaciones internacionales.

Es de recordar que Amnistía Internacional solicitó a ambos gobiernos que hicieran público el acuerdo que ampara el despliegue militar y que explicaran cuáles son los mecanismos de supervisión, las reglas que rigen el uso de la fuerza, las instancias a las que deben rendir cuentas los efectivos militares y los procedimientos disponibles para que la población denuncie posibles abusos sin temor a represalias.

El 18 de octubre, la FAES informó que cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II desplegada en Haití fueron emboscados por presuntos grupos criminales. Luego de conocerse esta situación el presidente de El Salvador, Nayib Bukele dio un ultimátum a las pandillas de Haití y se envió más de 2,000 soldados salvadoreños con el fin de rescatar a los soldados secuestrados.

Amnistía Internacional mostró preocupación ante el operativo de El Salvador en Haití y cuestionó su alcance. Mientras que Félix Ulloa defendió el operativo.

A juicio de Ulloa, cuando se expresan estas preocupaciones como las de AI, “hay una agenda oculta de querer criticar a la operación nuestra”. Además, enfatizó que no revelarán dicho convenio, ya que así también lo pedían cuando se realizó el Plan Control Territorial.

«Querían que publicáramos cuáles eran las siete etapas y estas organizaciones empezaron a cuestionar por qué no enseñábamos cuáles son las etapas del Plan Control Territorial. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a sacar y vas a develar una estrategia contra tu enemigo?, pero es una forma de criticar lo que estamos haciendo», comentó Ulloa.

Félix Ulloa arremetió contra Amnistía Internacional: “cuando se estaba asesinando al pueblo haitiano no dijeron nada; cuando se secuestraron a los misioneros norteamericanos, tampoco salieron condenando, cuando llegamos nosotros, empezaron a salir a preocuparse por los derechos humanos de los criminales y los líderes de las pandillas. O sea, es una paradoja, es una vergüenza y es una lástima que no estemos acompañando al pueblo haitiano», expresó Ulloa.

Por ello, «no vamos a decir cuál es ese convenio, no lo vamos a revelar hasta que las condiciones diplomáticas lo permitan para hacerlo público» puntualizó.

Mientras que el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, señaló que «independientemente de la operación militar que va enfocada, en traer a nuestros cuatro aerotécnicos, (…), nosotros tenemos que ir preparando Haití para un verdadero Estado de Derecho, para que sus instituciones funcionen, para que sus modelos de leyes funcionen a futuro, cuando nosotros tengamos que salirnos», comentó Villatoro.

Sobre el tema, Ulloa sostuvo que por tratarse de un operativo militar «por su propia naturaleza», no se discute públicamente y por lo cual, «no se pueden develar cuáles son las tácticas o la estrategia de las operaciones militares».

«Hemos tenido que tomar acuerdos bilaterales con las autoridades haitianas. No es una decisión unilateral de El Salvador, ni mucho menos una invasión o una ocupación al territorio haitiano. Esto es una operación totalmente legítima, avalada dentro del derecho internacional, los acuerdos de dos estados soberanos y la posibilidad tanto del Estado receptor, como el estado que hace la visita», externó Ulloa.

“Tenemos que cumplir con nuestro propósito, que es encontrar a nuestros compatriotas y traerlos al país. Como decía el ministro, si los encontramos hoy, el día de mañana venimos de regreso, pero mientras no los podamos recuperar, vamos a continuar nuestras operaciones en coordinación con las autoridades de Puerto Príncipe, con las autoridades de Haití», finalizó.

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