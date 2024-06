Discursos para socavar la democracia: Maximiliano Hernández Martínez 1931 y Nayib Bukele 2024. Por Caralvá

Por Caralvá

Los siguientes son fragmentos del discurso del general Martínez pronunciado el 4 de febrero de 1932 ante la Asamblea Legislativa referentes a la insurrección del ejército el 2 de diciembre de 1931[1] y el de Nayib Bukele el 1 de junio de 2024[2] en la toma de posesión presidencial.

En el discurso el General Martínez justifica el Golpe de Estado al cual llama “Insurrección política”, alude al descontento popular, al abandono de la presidencia del presidente Arturo Araujo, además menciona artículos constitucionales; pero omite que esa asonada militar es una ruptura constitucional, un golpe militar violento que fue resistido por fuerzas militares leales al expresidente, incluso Araujo fue amenazado de muerte y en Guatemala calificó al general Martínez de traidor.

Mientras en el discurso de Bukele se justifica la destitución de Magistrados de la Sala Constitucional y el Fiscal de la República, así como el nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema afín al gobierno, lo cual equivale a una ruptura constitucional.

El mensaje del presidente (general Martínez), leído ante la Asamblea Legislativa

(Fragmentos) 5 de febrero de 1932 Diario Latino

“Antecedentes ya de todos conocidos mantenían al país poco antes de esa fecha (2 de diciembre 1931) en una permanente inquietud, precursora de graves acontecimiento, llevando malestar económico y particularidades con que tropezó la administración para resolver satisfactoriamente algunos problemas de orden político y administrativo, que dieron lugar a restricciones de las libertades públicas y otras causas más conocidas por la opinión valiente y desapasionada, concluyeron la deposición del presidente del Ejecutivo, Ingeniero don Arturo Araujo”.

“Este propósito se realizó mediante la insurrección política de la noche del dos de diciembre último, que iniciaron los oficiales inferiores de tres Regimientos de la capital y fue secundada por la opinión pública en todo el país. El señor Araujo no encontró manera de resistir o de enfrentar la situación cercada por los descontentos y decidió salir del país el día cuatro y asilarse en Guatemala. Desconocida la titularidad del Presidente de la República y Comandante General del Ejército por los organizadores del movimiento nombraron estos un Directorio Militar desde el principio, para que de modo interino ejerciera las funciones propias de aquellos cargos y dictara las medidas del caso. El país entero se sometió a la autoridad de este Gobierno de facto, bajo el cual el señor Araujo salió del territorio nacional, sin haber depositado el Poder Supremo en la persona designada por la Ley. El Directorio Militar, obteniendo su propósito, dispuso restablecer el funcionamiento de la legalidad, por la que me instó a asumir la Presidencia de la República, en consideración a mi calidad de Vicepresidente, popularmente electo en los comicios de enero de 1931. Este procedimiento fue rigurosamente ajustado a las disposiciones de nuestra Carta Fundamental”.

Aquella acción política del Vicepresidente Maximiliano Hernández Martínez tiene como objetivo justificar un asalto a la institucionalidad, este argumento lo encontramos de nuevo en el discurso de Nayib Bukele donde menciona la destitución del Fiscal General y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un evento que ha marcado la ilegalidad constitucional para siempre, puesto que en base a ese singular evento se impuso una nueva Sala Constitucional afín al gobierno, ese evento conmovió a la comunidad jurídica nacional e internacional, pero además un fallo de esos magistrados permitiría la reelección inconstitucional presidencial, la Embajada de Estados Unidos en declaración de Ned Price portavoz 05SEP021 afirma: “Fallo de la Sala de lo Constitucional acerca de la reelección presidencial salvadoreña, socaba la democracia”.

Del discurso de Nayib Bukele 01 Junio 2024

(fragmento) “El 1 de mayo del 2021, quitamos al Fiscal General anterior y quitamos a los magistrados de la Sala Constitucional anteriores y en menos de un año, el primero de mayo del 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región, un año después, el primero de mayo del 2023, ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica y, un año después de eso, primero de mayo 2024, ya somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental”.

La paz es fruto del Golpe de Estado para Maximiliano Hernández Martínez

(fragmento) “La insurrección es un derecho del pueblo salvadoreño, reconocido por el artículo 35 de nuestro Código Político. El movimiento iniciado por la joven oficialidad fue prontamente acogido y secundado por la opinión popular, que se manifestó complacida del cambio efectuado y se subordinó a la autoridad del Gobierno de facto; y todos pudieron contemplar la República tranquila, sin que en esos días ocurriera ningún hecho que perturbase la paz hasta las elecciones municipales últimas”.

La Paz entonces es el resultado de la ruptura constitucionalidad también para Bukele

Discurso Nayib Bukele 01JUN024 (fragmento) “En tan solo un mes, ya se empezó a sentir el alivio en aquel tiempo y lo hicimos porque teníamos el apoyo incondicional de todos los salvadoreños, si no, no hubiera sido posible el Plan Control Territorial, la guerra contra las pandillas, el régimen de excepción, funcionaron porque tenían el apoyo y la confianza plena del pueblo salvadoreño, sino no hubiera funcionado. “No solo confiaron en darnos el voto a las elecciones y ya, hicieron algo mucho más importante que eso defendieron a capa y espada cada una de las decisiones que se tomaron y, producto de eso y gracias a Dios, nos comenzamos a sentir tan bien, que ahora queremos curarnos de todas las demás enfermedades”.

Si para Martínez las leyes son la guía de su futura administración, para Bukele es la Biblia

Discurso de Martínez

(fragmento) “La insurrección en ningún caso producirá la abrogación de las leyes, quedando contraída en sus efectos a separar en cuanto sea necesario, a las personas que desempeñen el Gobierno y nombrar interinamente a las que deben subrogarlas, mientras se llena la falta de las primeras en la forma establecida por la Constitución, declara el mismo texto”.

“En consecuencia, los insurgentes nombraron interinamente, en subrogación del mandatario depuesto su Directorio Militar que de hecho asumió el Mando Supremo y, logrado el objetivo del movimiento insurreccional me llamó a servir la Primera Magistratura en virtud de mi título de Vicepresidente, en cumplimiento a lo que la Constitución ordena en su artículo 81, para el caso de remoción del Presidente titular”.

Discurso de Nayib Bukele y Biblia

(fragmento) «Así que hoy me dirijo a este pueblo, a este pueblo salvadoreño, que no es el mismo país al que le habla hace cinco años, sino que gracias a Dios este nuevo país, para recordarles lo que dice la Biblia, ese es un país laico, el que no cree en la Biblia puede no creer en la Biblia, el que no cree en Dios puede no creer en Dios, pero yo sí creo en Dios y le recuerdo lo que dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Valoren ustedes mismos quiénes fueron los que prometieron y no hicieron nada; y quiénes sí logramos transformar este país, sí logramos dar frutos buenos”.

Discurso de Martínez justificar gobierno de facto

(fragmento) “No puede haber duda acerca de la efectividad del Gobierno de facto que presidió el Directorio Militar y del ejercicio de sus funciones ejecutivas y que este Gobierno, al restablecer la normalidad legal y entregarme el Poder Supremo, declarándose disuelto, procedió con moderación, desinterés y patriotismo. Con este motivo, asumí la Presidencia y organicé mi Gabinete de Gobierno por Decreto de cuatro de diciembre anterior, con el beneplácito general; y mi autoridad fue aceptada en todos los ámbitos del país. Como yo había rendido la protesta constitucional ante la Asamblea Nacional Legislativa precedente, podía legalmente principiar el ejercicio de mis funciones sin necesidad de nueva protesta. En consecuencia, si puede llamarse Gobierno de hecho al que se constituyó con el nombre de Directorio Militar, es un verdadero Gobierno de derecho y que tengo el honor de presidir en perfecta sujeción a nuestras leyes y a los principios jurídicos reconocidos por la Ciencia política” …

Discurso de Bukele ¿gobierno de facto (04FEB024)? Dios y economía

(fragmento)»El Salvador necesita tres cosas para curarse de la economía para arreglar la economía: uno la guía de Dios; dos, el trabajo incansable del gobierno y, tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen.»

Ya votaron por nosotros masivamente el 4 de febrero, pero no es suficiente con votar, es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad, exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero, pero, para eso, necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen.

.

.

