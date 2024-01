Diputada Villatoro cuestiona el papel del oficialismo en la Asamblea Legislativa

Samuel Amaya

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, dijo en el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán” que estos tres años de legislatura fueron bastante difíciles, con ataques constantes no solo por diputados de Nuevas Ideas si no también por youtubers. Esto luego de que youtubers, creadores de contenido y TikTokers tuvieran acceso a la Asamblea Legislativa.

Según la parlamentaria, lo que buscan es “bajar la moral”, pero no solo a ella como diputada de oposición, sino a todas la oposición política. Marcela Villatoro, de hecho, es la opositora que más ha sido el centro de atención de muchas burlas por parte de legisladores oficialistas y personajes afines al oficialismo.

Sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa, la diputada Villatoro sostuvo que “algo que no ha pasado en esta legislatura ha sido un consenso y hemos prestado diversa legislación beneficiosa, yo he hablado de la salud mental, eso era parte del trabajo que presentamos dentro de la Asamblea”. Villatoro ha sido la principal promotora para que haya reformas a la Ley de Salud Mental, tomando en cuenta que en el país se reportan constantemente homicidios y suicidios en relaciones sentimentales.

“Todas las propuestas no han sido tomadas porque los diputados de Nuevas Ideas no aprueban nada. La mayoría de leyes que tenemos dentro de la Asamblea han sido aprobadas con dispensa de trámite”, comentó la legisladora. Nuevas Ideas y aliados no han aprobado ninguna propuesta de oposición, de hecho tampoco las han agendado. La junta directiva tampoco las agenda en las sesiones plenarias de cada semana.

En otro tema, la parlamentaria sostuvo que “el alto costo de la vida es algo que está golpeando a los salvadoreños, y lo que han hecho es dejar de consumir algunos productos de la canasta básica”, a esto sumándole que los legisladores no trabajan sobre este tema y otros importantes para los salvadoreños.

“Las comisiones no se reúnen, tienen meses que no se reúnen o solo han presentado tres dictámenes y antes no era así, todas las comisiones se reunían todas las semana”, comentó Villatoro.

Por ello, planteó la tricolor, es importante que la gente sepa que tienen que existir estas voces diferentes y que propongan alternativas para que alivien la vida de los salvadoreños. “¿Qué va a pasa si está la mayoría de ellos? No van a saber cuando hayan leyes perjudiciales, no habrá quién les diga que esto no está bien”, concluyó.