Diputada Nidia Díaz pide al TSE suspenda campaña de desprestigio

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La diputada Nidia Díaz exigió este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender la propaganda del partido Nuevas Ideas, por ser una campaña de desprestigio hacia ella, negativa y falsa, cuyo fin es ensuciar su nombre y el de su familia; así como transgredir el artículo 173 inciso 1 y 3, artículo 179 inciso 2 del Código Electoral, y el artículo 23 literales “c” de la Ley de Partidos.

La propaganda difundida en medios radiales, televisivos y digitales hace referencia a que es una diputada corrupta y haber recibido “maletines negros” de anteriores gobiernos, como soborno para dejarlos trabajar, por lo cual, la dirigente del FMLN demandó a Nuevas Ideas y solicitó al Tribunal emita de manera urgente una medida cautelar, para la suspensión inmediata de dicha campaña electoral e iniciar el proceso sancionatorio conforme a la legislación vigente que corresponda.

“Exijo al partido Nuevas Ideas y al presidente que si tiene una sola prueba de corrupción en mi contra que la presente a la instancia correspondiente, yo lo reto, esos son los mecanismos correctos cuando se habla con la verdad, pero por el contrario se han dedicado solo a desprestigiar, desacreditar mi nombre y mi imagen, porque saben que no tienen nada que presentar y porque también saben que soy incorruptible e insobornable, soy una persona con valores religiosos, morales y humanos que me hicieron ver la necesidad de luchar por la justicia”, afirmó la diputada.

Nidia Díaz recalcó que por los resultados del pasado 31 de enero donde dos militantes del FMLN fueron asesinados, está surgiendo efecto la campaña de odio suscitada en el país e iniciada por el presidente Nayib Bukele, retomada y reproducida por su partido con el afán de sumar adeptos, haciéndolo por la vía violenta, utilizando el arma de la difamación, desprestigio y calumnia contra los otros adversarios políticos.

“Al Gobierno y su partido Nuevas Ideas les digo que no lograrán opacarme, soy una persona luchadora, una mujer con coraje histórico, inclaudicable e insobornable, no me amedrentarán. Tengo una vida modesta, quien no sabe dónde vivo yo, como mujer, al pueblo salvadoreño le reafirmo el compromiso de continuar luchando y defendiendo sus derechos, que en este gobierno se los están cancelando con los programas sociales”, enfatizó.

A criterio de la diputada y candidata Nidia Díaz, es necesario poner fin a este tipo de campaña sucia, ya que podría desbordar en más violencia, pues a través de estas publicaciones se genera odio e incita posicionamientos negativos para que la campaña no sea libre.