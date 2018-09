Dinero robado es irrecuperable si se cierra caso Saca: Lorenzana

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La condena civil contra el expresidente de la República Elías Antonio Saca y sus cómplices para que devuelvan $300 millones, de fondos desviados del Estado, no deja de ser una especie de “juego pirotécnico cazabobos” si la Fiscalía General de la República cierra el caso y no persigue a los destinatarios de esos dineros, manifestó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana.

“Estamos ante una situación que vale la pena analizar: es imposible que se recuperen esos montos, esto es un juego pirotécnico, un juego de engañabobos, porque es imposible que se recupere eso. Sería posible sí y solo sí el fiscal general de la República continúa el proceso de investigación hacia las personas naturales y jurídicas que recibieron ese dinero”, dijo ayer el funcionario en entrevista con canal 10.

En tal sentido, Lorenzana instó a Meléndez a mantener abierto el caso e iniciar el proceso de recuperación de ese dinero del Estado. ”Esa es la exhortación que yo quiero hacer, ese es el consejo que quisiera darle al señor fiscal, es un llamado fundamentalmente: si él quiere trascender como una figura realmente que luchó en la lucha contra la corrupción no puede dejar cerrado este caso, ya condenó a Saca, pero la página no hay que voltearla, porque ese dinero no lo va a recibir, esa condena de 260 millones no la va a recibir si no se abren los procesos de investigación de las personas naturales y jurídicas que recibieron ese dinero, y está documentado”.

“Al señor Saca se le condena a paga $260 millones, cuando uno escucha esa cifra uno dice qué bueno que hay una condena y una obligación de pagar prácticamente casi el cien por ciento, si hacemos la sumatoria de lo que a cada uno le establece de responsabilidad civil, prácticamente se recupera el 100% de lo que supuestamente se perdió, pero estamos ante una situación que vale la pena analizar”, explicó Lorenzana.

Según el funcionario, el juez prácticamente se circunscribió al acuerdo negociado del expresidente Saca con la Fiscalía y, salvo pequeñas modificaciones, el veredicto es similar a lo que ya se venía anunciando desde hace varias semanas y lo más novedoso es la condena de 16 años de cárcel a Pablo Gómez, empleado administrativo de Casa Presidencial.

“Al perro flaco se le pegan las pulgas, él era un ordenanza que cumplía las órdenes que le daban sus superiores, no necesariamente estaba consciente de que podía haber una irregularidad, pero como él no aceptó el juicio abreviado porque se consideraba solvente, que estaba consciente que estaba cumpliendo las mismas funciones que siempre desempeñó, desde los gobiernos anteriores”, dijo Lorenzana.

A criterio del portavoz presidencial, si la entrega de la totalidad o buena parte de esos fondos fue destinada para actividades que no tenían nada que ver con el Estado, el fiscal cometería un error al cerrar el caso y no presionar legalmente con la devolución de ese dinero porque existen los registros para hacer ese trabajo.

Lorenzana señaló además que aparentemente hay un intento desde la justicia de sobre valorar los inmuebles recuperados por el Estado y se les ha puesto más dinero que lo que realmente valen.

El vocero presidencial también criticó el hecho de que, en momentos en que se ventilaba la condena contra el expresidente Antonio Saca, el fiscal Meléndez haya sugerido la presunta participación del candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez en una supuesta desviación de fondos provenientes de Taiwán para la campaña electoral del Presidente Salvador Sánchez Cerén.

El funcionario cuestionó las declaraciones de Meléndez, quien dijo en entrevista televisada que los fiscales no se sentían satisfechos con las explicaciones presentadas por Martínez ante la FGR sobre el tema, pero que esas inconformidades no se las había hecho saber al candidato del FMLN, sino que las hizo públicamente.

Sobre el mismo tema, Lorenzana rechazó las insinuaciones de que la campaña electoral del Presidente Salvador Sánchez Cerén haya recibido fondos de Taiwán gestionados por Martínez y transferidos vía la presidencia de Funes, como lo asevera el fiscal Meléndez y afirmó que nada está más alejado de la realidad que esa acusación.

Lorenzana aseguró que Funes nunca estuvo de acuerdo con la candidatura de Sánchez Cerén, no la apoyó de ninguna forma y, más bien, simpatizaba con la candidatura del expresidente Saca, aunque no le consta que le haya dado financiamiento para su campaña.

“El presidente Funes no apoyó la candidatura del Presidente Salvador Sánchez Cerén(…) creía que era un candidato perdedor(…) lo traigo a cuenta porque es falso que el presidente Funes apoyó financieramente al Presidente Salvador Sánchez Cerén, se opuso a esa candidatura, ahora que me vengan a decir que de Casa Presidencial se pagó la campaña de Salvador Sánchez Cerén es totalmente falso”, recalcó Lorenzana en rechazo a las acusaciones del fiscal Meléndez.

Para el portavoz de la presidencia, no hay duda que las declaraciones de Meléndez provocarán un impacto electoral en el candidato del FMLN Hugo Martínez, pero lo que no sabe es si la intención del fiscal general es precisamente esa o simplemente es una acción imprudente. Lorenzana sostuvo que el fiscal aparentemente está haciendo uso del poder que le confiere el puesto y está mostrando similar conducta que el exfiscal Luis Martínez, actualmente encarcelado. El portavoz de Casa Presidencial dijo que a veces a las personas más inteligentes las traiciona la naturaleza humana en su afán de figurar, pero espera que eso no esté pasando con el fiscal Meléndez.