Destituyen director del INTI por video antigu0 donde alumnos hacen señas de pandillas

Luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó un vídeo antiguo, en redes sociales, donde alumnos del Instituto Técnico Industrial (INTI) aparecen haciendo señas de pandillas, la ministra de Educación, Karla Trigueros, ordenó la destitución inmediata de Óscar Melara y Eliezar Otoniel Delgado, como director y subdirector de la institución.

“He ordenado la destitución inmediata del director y subdirector del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), tras confirmarse que continúan siendo los mismos de aquella época evidenciada en el video compartido por el presidente Nayib Bukele”, escribió la ministra. El video, no obstante, no es reciente.

En el vídeo aparece el ahora exdirector del INTI dando declaraciones sobre una protesta provocada por estudiantes hace unos años atrás, quienes además hacen señas atribuidas a miembros de las pandillas.

“Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros, y no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo. Hoy, muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles; otras, a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos”, indicó Bukele.

Debido a esto, la ministra de Educación aseguró que desde el 26 de agosto el INTI tendría nuevas autoridades, quienes velarán por la comunidad escolar y trabajar con responsabilidad y disciplina en favor de sus estudiantes y docentes.

Después de la destitución de Óscar Melara y Eliezar Otoniel Delgado, la mañana de este martes, los estudiantes del INTI fueron recibidos en la entrada del instituto por Nelson Ayala, quien será el nuevo director de la institución educativa.

Ayala se ha desempeñado como docente en la en la Universidad Francisco Gavidia (UFG), es psicólogo, cuenta con un postgrado en Entornos Virtuales de Aprendizaje y Gestión de Recursos.

Trigueros envió una carta a Ronal Josibé Monterrosa Rivera, director Departamental de Educación de San Salvador, informándole que recibió la indicación de suprimir la plaza de docente que ocupaba Óscar Manuel Melara Rubio, y a la vez, el cargo de director.

En redes sociales la reacción sobre la destitución no se hizo esperar “es una injusticia, una Ministra, sin ideales, despide al Director que no tenía culpa de la clase de lacras y estudiantes que asisitian al INTI, la educación inicia en casa… qué podía hacer un director que a entregado tantos años de su vida al Instituto, quien lo conoce sabe que es una persona muy amable humilde y de buen corazón y decente, una vez más la injusticia de este gobierno”.

Según la ministra de Educación, las nuevas autoridades del INTI serán las encargadas de cuidar y proteger a los jóvenes, comprometidas con el bienestar de la comunidad escolar.

