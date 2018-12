Despidos masivos en alcaldía de Ciudad Delgado

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Empleados de la alcaldía de Ciudad Delgado protestaron contra el edil arenero Elmer Cardoza por el incumplimiento del pago en concepto de aguinaldo en la fecha correspondiente, así como por el despido masivo de trabajadores de esa comuna.

La representante del SETRAMCID Isabel Carrillo explicó que la administración de Cardoza y los concejales que representan al partido ARENA no han aclarado la fecha en que se cancelará el salario y otras prestaciones a las que tienen derecho. Aunque debido a la presión de los empleados se pagó el aguinaldo un día después de lo señalado en el Código de Trabajo.

Asimismo, denunció que además de los 15 promotores sociales también se notificó que otros empleados fueron cesados de sus puestos, por no ser simpatizantes del partido ARENA. Además, se conoció que los empleados de desechos sólidos y de FODES serán despedidos.

Entre tanto, Mario Gutiérrez, proyector social de la alcaldía, indicó que de acuerdo a la notificación de despido por parte de la administración de Cardoza, la justificación es por el incumplimiento a las tareas asignadas, las cuales eran ejercer funciones que no le corresponden al departamento, pues originalmente las labores son el acompañamiento a las comunidades en los procesos organizativos.

“Desde el 1 al 12 de mayo se notifica a este colectivo ya no ejercer las funciones de terreno y se les asigna un lugar de donde no pueden salir de las oficinas, y se les mandaba a tareas no propias del departamento que era hacer pintas de postes, acompañar a los miembros del programa Yo Cambio en labores de limpieza”, externó Gutiérrez.

A la vez, se conoció que el concejo municipal del Puerto de La Libertad apartó temporalmente del cargo al actual alcalde Miguel Jiménez y se nombró de forma interina a Mauricio Alas.