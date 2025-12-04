Desarticulan red que estafaba con visas americanas

Compartir

Redacción Nacionales

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló esta mañana una presunta estructura que se dedicaba a estafar personas, prometiendo tramitarles visas de trabajo hacia los Estados Unidos.

El Ministerio Público informó que gracias a una investigación coordinada entre la FGR, la Policía Nacional Civil (PNC), la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, el Departamento de Justicia de EUA y la Fiscalía de Colombia, se desarticuló la estructura que operaba a nivel regional. Los sujetos contactaban a sus víctimas, a través de redes sociales.

Según detalló la FGR, desde el 2021, ofrecían tramitarles visa norteamericana para trabajar en distintos proyectos y les prometían entregarles la documentación necesaria para que pudieran viajar sin inconvenientes. Hasta el momento se contabilizan 44 víctimas a las que estos criminales solicitaron pagos a través de transferencias bancarias a cuentas de Estados Unidos.

Este procedimiento ha dado como resultado la captura de varios involucrados localizados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán. Además, se han girado 30 órdenes de captura que se harán efectivas fuera del país, en contra de otros involucrados.

Los capturados fueron identificados como: René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya, José Antonio Méndez Arévalo

Extranjeros acusados de intentar robar cajero automático

En otro caso judicial, cuatro extranjeros acusados de intentar abrir cajeros automáticos para extraer dinero, seguirán en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

Según las investigaciones, el pasado mes de noviembre, intentaron abrir cajeros automáticos en tres ocasiones. El primer intento fue en un centro comercial del Puerto de La Libertad y los otros dos fueron por la tarde de ese día, en gasolineras de Santa Tecla y Zaragoza.

Según la FGR, la red de cibercrimen había alquilado vehículos para movilizarse de un lugar a otro para hackear los cajeros y luego fugarse.

Los procesados son: Carlos Jesús Blanco Ortiz, mexicano y los venezolanos, Greibel Andres Carrilo Salazar, Omar Alirio Trejo Alcala, Omarleidy Betania Trejo Alcala. Todos son acusados de hurto por medios informáticos, en grado de tentativa, daños y agrupaciones ilícitas.

