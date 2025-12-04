Mesa de Migración brinda atención humanitaria en Chalatenango Centro

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCo Latino

A un año de la refundación, la Mesa Técnica Municipal de Migración de Chalatenango Centro atiende a los 10 distritos del municipio y articula a más de 25 instituciones públicas, organizaciones locales, iglesias y agencias internacionales.

La historia de esta organización se remonta a 2018, cuando surgió como un espacio de diálogo intersectorial para visibilizar las necesidades de las personas migrantes retornadas, dijo en La Entrevista de YSUCA, Karen Ramírez.

Ramírez recordó que la mesa nació en un territorio históricamente organizado, con comunidades que desde el conflicto armado han sido lugar de acogida y de movilidad humana.

Hoy, bajo una nueva configuración territorial, político-administrativa del país, la mesa pasa por un proceso de reorganización, nueva juramentación y formalización mediante un punto de acta del Concejo Municipal de Chalatenango Centro. Esto ha permitido consolidarla como una instancia municipal con capacidad de coordinación territorial.

La mesa trabaja con un plan estratégico que define cinco enfoques: reintegración económica, prevención, promoción de servicios, atención en salud física y mental y asistencia legal. Cada caso que recibe la mesa activa un proceso de derivación hacia la institución u organización que pueda brindar la respuesta adecuada.

La atención parte de la identificación de perfiles y necesidades, dijo Aracely Peña, también integrante de la mesa.

Esto porque uno de los principales desafíos es atender a migrantes sin arraigo, que tras años fuera del país no cuentan con redes de apoyo.

Es de destacar que la mesa no solo atiende a personas retornadas, sino también a extranjeros con arraigo en el país y a personas en tránsito que continúan su ruta migratoria.

Uno de los perfiles que más ha sorprendido a la mesa es el de niñas y niños nacidos en el extranjero, hijos de salvadoreños, que al llegar al país necesitan apoyo legal para tramitar su nacionalidad, dijo Aracely Peña.

Y en salud la mesa ha incorporado brigadas médicas dirigidas exclusivamente a personas migrantes y sus familias. En un año han atendido a más de 300 personas con consultas generales, controles y acompañamiento para enfermedades crónicas o situaciones urgentes.

Además, en los últimos meses se ha incrementado el retorno de grupos familiares, lo que exige respuestas más complejas en educación, salud y vivienda.

La coordinación con técnicos distritales y referentes institucionales ha permitido establecer un sistema de referencia y contrarreferencia que agiliza el acompañamiento.

Pese a los desafíos, Ramírez y Peña coinciden en que la mesa técnica ha logrado consolidar un modelo de atención articulada y humanitaria.

