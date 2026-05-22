Denuncian ataque de EEUU contra Raúl Castro, símbolo de Cuba

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Montevideo/Prensa Latina

Estados Unidos ataca a Raúl Castro porque resulta uno de los símbolos de la Revolución cubana, denunció este jueves el ministro consejero de la embajada cubana aquí, Orestes Hernández.

El diplomático cubano fue entrevistado en Radio Centenario y refutó la nueva maniobra que ahora encabeza el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra quien es considerado ha sido referente de la resistencia de su país.

Hernández refirió sus aportes como parte de la llamada Generación del Centenario que, encabezada por Fidel Castro, “tomó la historia, la memoria de defensa de la independencia de Cuba” y asaltó el cuartel Moncada para no dejar a morir a José Martí cuando, en 1953, se cumplían 100 años de su natalicio bajo la dictadura de Fulgencio Batista.

Aseguró que Raúl, como simplemente le llaman sus compatriotas, contribuyó “bajo las circunstancias más complejas” a construir el proceso revolucionario en la isla caribeña.

Dijo que la operación en marcha en Washington resulta «un disparo al símbolo, sobre lo que han estado insistiendo durante mucho tiempo”.

Han tratado de demonizarlo toda la vida, como a Fidel, subrayó.

Siempre digo que a Fidel no lograron asesinarlo en los más de 630 intentos de asesinatos reconocidos por el Congreso de Estados Unidos porque la defensa primera de Fidel era el pueblo.

Estoy convencido que lo mismo sucede con Raúl y con los máximos dirigentes nuestros, remarcó.

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