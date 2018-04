Democracia . Nepotismo y Atencion con Corrupción… Tiempos Nuevos son Necesarios

Compartir ! tweet





Dr. José Joaquín Morales Chávez

Canadá

La situación política ha provocado en El Salvador un momento de muchas preguntas y la discusión por la “batalla de las ideas” es fundamental. Como lo mencionaba en un escrito en Colatino: “El reconocimiento de los errores es recorrer la mitad del camino para corregirlos”. (V.I. Lenin)

Es preciso tratar de identificar: ¿Dónde estamos como democracia? ¿Qué queremos? Y ¿Cómo llegar a diferentes “paradigmas” (parafraseando al Vicepresidente Ortiz).

Estamos en un momento en América Latina, y eso aplica a nuestro país, de diferentes niveles de cuestionamientos de la democracia representativa que ya no es suficiente. Muchos ciudadanos no se sienten representados por quienes los gobiernan. Por otro lado, se ha avanzado en algunos países (BOLIVIA) de democracia representativa a democracias que incluyen también los conceptos de democracia de participación y democracias comunitarias, y como lo plantea AMLO, candidato del partido MORENA en México. Y como los comienzan a plantear sectores de la Izquierda en Guatemala. Puesto de otra manera por los Zapatistas “mandar obedeciendo, no mandar mandando”, la democracia obedencial de Evo Morales. Esto evitará el surgimiento de demagogias oportunistas de viejo tipo y recicladas, que se muestran como EM =Emmanuel Macron, que solo buscan fortalecer el sistema neoliberal, con disfraces de nuevas opciones.

Boaventura de Sousa Santos en su libro “La Difícil Democracia” plantea que América Latina pareciera ser el laboratorio donde se están poniendo a prueba los avances de la “democracia revolucionaria” (no aún en El Salvador) y la resistencia del sistema capitalista neoliberal para parar o evitar esos avances. Boaventura plantea la hipótesis de que entre más se avanza hacia una democracia revolucionaria que cuestione profundamente la existencia misma del capitalismo más aparecerán manifestaciones extremas de la derecha que tiendan a varias expresiones. Desde la “Judicialización de la Política” a estados de violencia de carácter fascista. Ya no es suficiente los golpes suaves definidos por el teórico consejero de los Clinton Joseph S Nye Jr . Hillary llamaba a eso “Smart politics” (política inteligente), mezcla de invasión cultural, negación de nuestras identidades, a invasión con bombas si es necesario.

En nuestro país y expresado en la reciente elección del 4M, esos conceptos se expresan en alteraciones impuestas al TSE (Tribunal supremo electoral) que han cambiado el funcionamiento de esta entidad electoral en nuestro país. Todos reconocemos que la entidad creada por el sistema capitalista colonial patriarcal ha sido la Sala de lo Constitución. Esto ha hecho complejo el sistema de votación. Lo más grave es que es un sistema de votación para una democracia atrasada, solamente de representación y no de participación.

En este contexto el FMLN ha sido “atado ” por varias razones a tomar el liderazgo para impulsar el desarrollo de otras formas de democracia y lo que es peor no ha sabido fortalecer la expresión de parte del pueblo de la democracia de representación. Mucho indica que la población no se siente representada. Eso se muestra en el desprestigio de la labor de la Asamblea Legislativa, el sistema de justicia y el ejecutivo, por supuesto, con excepciones.

La percepción de la población es que se impulsa de parte del ejecutivo un “desarrollismo de redistribución” de la riqueza; un desarrollismo muy tímido que no le otorga al pueblo a reconocerse en los programas “redistributivos” porque le “cayeron del cielo”. No han sido profundizados lo suficiente con empoderamiento de la comunidad para decidir e incidir en la conducción de esos programas.

Para que la población tome la iniciativa hace falta una estructura política que se revele en todos los territorios, como ha sido constatado en el Departamento de la Paz, y otros departamentos del país. Falta de parte del FMLN la concreción e impulso de un trabajo permanente para elevar la madurez y cultura política e ideológica de la población en todos los rincones del país. No ha existido un trabajo constante de formación de cuadros. Se ha abandonado a las comunidades al manoseo venido tanto de elemento de la estructura del partido, como de partidos de la derecha. Debido a eso la organización es débil y los conflictos de intereses personales destruyen con facilidad la unidad del partido.

Todo esto plantea la necesidad de señalar tareas urgentes del partido. La más importante de dedicar a cuadros del partido a la elevación ideológica y política de la militancia, no se puede avanzar si esto continúa como está en este momento. Algunos han planteado que los funcionarios que tengan cargos públicos y de elección popular no sean los responsables de la dirección del partido. La razón es porque estos no tienen tiempo para dedicarse al fortalecimiento organizativo y formación política e ideológica de la militancia. Se han burocratizado.

Ejemplos como los siguientes ilustran esta conclusión. En el Departamento de la Paz la única diputada (si fuera diputado diría diputado… no es misoginismo, es crítica) ejerce la responsabilidad de Secretaría Departamental, como ella se autoproclama “la máxima autoridad del partido”, ha abandonado la formación de la militancia. Esta persona ha sido incapaz de impulsar las tareas de organización y fortalecimiento político ideológico. Los municipios están abandonados, no hay presencia fuera de los tiempos electorales.. Lo que es peor es que en el momento de elecciones usa esa responsabilidad de “máximo líder” para impulsar sus intereses estrictamente personales. Lo mismo sucede con el responsable de la Comisión Política en el Departamento de La Paz, no impulsa la formación política, y el fortalecimiento de la organización.

El mismo fenómeno se da en San Vicente y en otros departamentos.

El caso de San Vicente muestra como los problemas y conflictos de la organización no se atienden con presencia física de los representantes de la comisión política. No se puede solo por teléfono o por escuchar preferentemente a sectores del partido que son de su confianza o “conocidos”. Este es el caso de la pérdida de la alcaldía de Tecoluca.

El círculo viene asi. Primero hay un sector que tiene presencia en el trabajo de la alcaldía de Tecoluca, ya tienen elaborados planes para la elección. Una persona que no trabaja en Tecoluca ni tiene presencia se presenta como candidata. La candidata es cercanamente relacionada con alguien que fue alcalde de Tecoluca y diputado por San Vicente, y luego pasa a trabajar a la CEL. Por supuesto es conocido en la dirección del partido y por la responsable de San Vicente en la comisión política. Todo este círculo dio lugar a la candidata que se presentó a la elección y cuando como esperado una profunda división en la estructura partidaria en Tecoluca que llevó al conocido resultado.

En resumen, es urgente que los miembros de la comisión política del partido, que tengan cargos burocráticos no sean los responsables de la conducción política de los departamento. Igualmente es importante que las personas que son los secretarios (o secretarias) departamentales no sean ejercidos por quienes tienen un cargo de diputada o diputado. Esto garantizara el fortalecimiento político-ideológico de la militancia y la organización partidaria. Urgente es establecer elementos de evaluación de parte de la militancia del trabajo de la dirigencia, otorgándole a la militancia el impulso de medidas correctivas cuando no se cumplen con las responsabilidades asignadas. Es relevante de no usar los cargos de elección popular para ganancias personales, manifestadas en nepotismo y corrupción que generan divisiones internas y disgusto de la población.