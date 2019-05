Defensa de Ana Ligia de Saca pide sobreseimiento definitivo

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En el sexto día de audiencia preliminar contra Ana Ligia Mixco de Saca, Oscar Edgardo Mixco, y otros trece acusados de lavado de dinero y activos, en el caso “Destape a la corrupción fase II”, la defensa pidió un sobreseimiento definitivo y que sean declarados libre de todo cargo.

Miguel Flores Durel, defensor de Ana Ligia de Saca, explicó que el pasado viernes iniciaron los alegatos de la defensa y siguieron con Óscar Edgardo Mixco Sol, sociedades ANLE, América Publicidad y Funes Asociados Publicidad, sin embargo, se cree que la Fiscalía, replique a la defensa, porque se ha dado una teoría opuesta a una explicación alternativa a todos los comportamientos que ellos dicen son delictivos.

“Creemos que hemos dejado evidencia que no existe un dolo, la misma confesión del expresidente Saca, acredita que ella no conocía y la Fiscalía no ha presentado ningún elemento confiable que ella conociera alguno de los seis casos que le atribuyen, por lo tanto, es viable un sobreseimiento definitivo. La fiscalía ha pedido que ellos permanezcan en libertad”, agregó Durel.

La audiencia se iba a instalar en los primeros días de abril, pero fue prorrogada debido a que Ana Ligia de Saca y otros seis imputados manifestaron su interés de pactar un acuerdo abreviado con la Fiscalía General de la República (FGR), el cual se descartó debido a que la imputada se negó a reintegrar el dinero que presuntamente le sustrajo al Estado, que asciende a $17.3 millones.

La Fiscalía argumentó que las tres sociedades ANLE, América Publicidad y Funes Asociados Publicidad, recibieron fondos de Casa Presidencial durante el periodo de Elías Antonio Saca (2004-2009) y luego fueron retornados al grupo radial Samix, por esta triangulación de fondos las sociedades presuntamente recibieron ganancias de 1,529,025; 1,409,722.75 y 1,302,212.92, respectivamente.

Dichas sociedades no prestaron ningún tipo de servicios a la Presidencia de la República, fueron utilizadas presuntamente para recibir dinero de procedencia ilícita, configurándose así el delito de lavado de dinero.

Eduardo Cardoza, abogado de Óscar Edgardo Mixco Sol, dijo que su defendido desconocía las acciones de las cuales se le acusan, por lo que piden no pase a la siguiente etapa, donde se necesita que haya pruebas fehacientes y contundentes.

Según Cardoza, Mixco Sol, solamente fue representante legal de las empresas, ya que nunca tuvo un don de mando, sino que fungió como una persona allegado a ellos que se hiciera cargo desde el punto formal de las empresas.

“Él si aperturó cuentas bancarias, porque era el representante legal y los bancos así lo piden, pero esas cuentas no tenían ninguna disponibilidad”, recalcó.

Una de las pruebas fundamentales que la fiscalía presentará al juez, es la pericia financiera contable elaborada por los peritos del ministerio de Hacienda y de la Superintendencia del Sistema Financiero, que presuntamente corrobora los montos, las transacciones y el mecanismo utilizado por las sociedades y los imputados en el cometimiento del delito.