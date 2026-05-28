Decreto aprobado por oficialismo y el MOP se contradicen sobre construcción del CIFCO en El Espino

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) contradice lo establecido en el decreto aprobado por Nuevas Ideas en julio de 2025 cuando autorizó segregar una parte de la Finca El Espino para la construcción del CIFCO.

En esta semana defensores ambientales, influencers y creadores de contenido se han unido en una sola voz para salvar la zona donde se pretende construir el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), ya que su antigua sede fue utilizada en pandemia para el Hospital El Salvador. Por lo que, el CIFCO se quedó sin un lugar físico; realiza sus eventos en FENADESAL.

En redes sociales, el MOP catalogó como “falso” que el CIFCO se pretenda construir en El Espino. “No se construirá CIFCO en “El Espino”. La información que circula en redes sociales no representa la ubicación real ni el verdadero alcance del proyecto de CIFCO. El área de intervención NO está en el Eco-Parque El Espino, ni en el Parque Bicentenario, ni en el área protegida de El Espino”.

“Tampoco se encuentra en terrenos anexos o aledaños, ni en terrenos que estén de alguna manera conectados con dichas áreas. El terreno donde se desarrollará esta obra pública está ubicado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en una zona donde ya existen proyectos como SICA, ILEA, la Universidad Dr. José Matías Delgado, FEPADE y muchos otros desarrollos comerciales, educativos, residenciales, turísticos y culturales, tanto públicos como privados”, dijo el MOP.

Sin embargo, el MOP miente o al menos así se puede considerar al consultar las “disposiciones especiales para transferir por ministerio de ley una porción de terreno propiedad del Estado de El Salvador en el ramo de Hacienda a favor del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador” que aprobó el oficialismo en julio del año pasado.

El decreto menciona que “el Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda, es propietario del resto de un inmueble de la extensión superficial de 475,806.7160m2, que forma parte de la Finca El Espino, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad”.

De esa extensión, se autorizó transferir al CIFCO una porción de terreno por 55,711.13 m2. En el decreto menciona que el terreno propiedad de Hacienda es “identificado como resto de la Finca El Espino”.

El MOP para apaciguar las críticas informó que la tarde de este jueves iniciaría a una “siembra masiva” en diferentes puntos del país, incluyendo la reforestación de El Espino.

El Movimiento “Todos Somos El Espino” denunció que en horas de la noche del miércoles se habrían ingresado las máquinas para deforestar la zona.

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