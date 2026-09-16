Cuba es un pueblo de paz, reitera su embajador ante la Santa Sede

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Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

Cuba es un pueblo de paz, subrayó hoy el embajador de la isla caribeña ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, quien denunció la amenaza de agresión que enfrenta la nación antillana por parte de Estados Unidos.

«Cuba no es una amenaza para ningún país vecino», señaló el diplomático cubano en declaraciones a Vatican News, en rechazo a las manipulaciones mediáticas de Washington que acusa a la isla de representar un peligro para la seguridad nacional de su país.

Rodríguez participó este martes en la presentación del libro Reflexiones de 93 embajadores dirigidas al papa León XIV, durante una conferencia de prensa organizada con motivo del aniversario 30 de la asociación internacional Carità Politica.

La publicación reúne reflexiones de 93 embajadores acreditados ante la Santa Sede, entre ellas las del representante de Cuba, formuladas con motivo de aniversarios y acontecimientos relacionados con el pontificado de León XIV.

El representante de La Habana ante la Santa Sede manifestó que en su mensaje en el libro reconoció, en nombre de Cuba, los esfuerzos del Papa en favor de resolver los conflictos internacionales a través de la paz.

El papa representa esa voluntad, esa esperanza de todos los pueblos del mundo, incluyendo el cubano, de poder vivir en paz, en tranquilidad, de poder resolver los problemas y los conflictos internacionales respetando la soberanía, el derecho internacional, el multilateralismo y la independencia de los pueblos, expresó.

En ese sentido, significó que el pueblo y el Gobierno de Cuba valoran altamente sus esfuerzos, gestiones, oraciones y discursos que abogan con mucha fuerza y sinceridad hacia la paz en el mundo.

El embajador cubano apuntó que debe ser “una paz desarmada y desarmante” que permita resolverlo todo a través del diálogo, de la diplomacia, de la buena vecindad entre los países, privilegiando también el desarrollo económico sostenible.

Si no hay paz no hay desarrollo económico, social, cultural, y para Cuba esos son valores esenciales, indicó.

“Por eso valoramos altamente todos los esfuerzos por la paz, la seguridad internacional y la resolución de los conflictos, evitar la guerra y poner freno a la carrera armamentista”, dijo a la publicación del Vaticano.

Rodríguez destacó la importancia de que tantos embajadores pudieran compartir sus voces con Su Santidad, justamente cuando cumple su primer año de desempeño como Pontífice.

Explicó que en esta obra los jefes de misiones ante la Santa Sede expresaron sus sentimientos de cercanía a su labor a través de la diplomacia, de la religión, en el acercamiento a los pueblos.

“Es por eso que acogimos con especial atención participar en esta convocatoria y también trasladar el respeto, la cercanía del pueblo cubano y del Gobierno cubano a su Santidad el papa León XIV”, expresó.

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