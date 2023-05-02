Cuba alcanza segunda victoria en Mundial de boxeo

Tashkent/Prensa Latina
El cubano Nelson Vaillant avanzó a la siguiente ronda en el Mundial de Boxeo, con sede en esta capital, tras barrer hoy por 5-0 con el dominicano Daniel Guzmán, en la división de 86 kilogramos. La superioridad de Vaillant se hizo palpable en todo momento, como lo demuestra la decisión unánime de los jueces de la pelea, escenificada en el Humo Arena de Tashkent.
El peso crucero explicó, en declaraciones a la prensa, publicadas por el sitio cubano Jit, que pudo cumplir con su plan de combate para minimizar la ventaja de estatura y alcance de su adversario. En su próxima presentación, Vaillant chocará con Parviz Karimov, de Tayikistán.
Esta fue la segunda victoria de la armada cubana en la cita del orbe, tras la conseguida la víspera por Saidel Horta. Hoy, por Cuba, también saldrá al encerado el tricampeón mundial Lázaro Álvarez, en 63.5 kilogramos, para enfrentar al mexicano César Morales. Este certamen mundial se disputará hasta el próximo 14 de mayo.
La ronda de cuartos de final, de la cual saldrán los primeros medallistas, está prevista para el día 10.
La semifinal se realizará un día después y los carteles finales están programados para el 13 y el 14, desde las 17:00 hora local.
Карандаши для глаз — близкие родственники подводки: они компактны и удобны. Но они недолговечны и имеют свойство высыхать. Хотя стрелки такого приспособления получаются не хуже подводки (а иногда даже лучше), они имеют те же недостатки, что и подводка. Вначале чёрным карандашом наводится слизистая и межресничное пространство. Вдоль верхнего ряда ресниц рисуют классическую стрелку. Используется карандаш с грифелем средней твёрдости или гелевая подводка. Проход по нижнему веку должен осуществляться так, чтобы в уголках глаза линии сошлись. Стрелки на глазах изображаются во всевозможных техниках. Даже при помощи одного классического карандаша можно скорректировать форму или подчеркнуть торжественность момента. Рассматривая понравившийся макияж на фото, с пошаговой инструкцией будет не сложно воплотить такой образ в жизни. В данном случае актуально то же правило, что и при макияже для близко посаженных глаз: стрелка должна начинаться не строго от внутреннего уголка глаза. Кроме того, линии должны по возможности быть более тонкими, а верхнее веко стоит подводить максимально близко к линии роста ресниц. Чем больший акцент вы сделаете на внешний уголок глаза, тем лучше!
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Капли глазные прозрачные, бесцветные. Латанопрост может вызывать постепенные изменения ресниц и пушковых волос, такие как удлинение, утолщение, усиление пигментации, увеличение густоты и изменение направления роста ресниц. Изменения ресниц были обратимы и проходили после прекращения терапии. Латанопрост може поступово змінювати вії та пушкове волосся навколо ока, в яке вводився препарат, а також у прилеглих ділянках; до цих змін належать збільшення довжини, товщини, пігментації та кількості волосин у віях або пушковому волоссі, а також ріст вій у неправильному напрямку. Зміни у віях є оборотними та зникають після припинення прийому препарату. При длительном отсутствии лечения увеличение новообразования — не единственная угроза. Отсутствие оттока секрета из железы становится предрасполагающим фактором для инфекционных осложнений. При присоединении вторичной инфекции на первый план выходят симптомы воспаления: покраснение слизистой оболочки века, припухлость века и гиперемия кожи в области халязиона, болезненные ощущения.