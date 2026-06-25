Cruz Roja Salvadoreña reconoce la labor de sus voluntarios en Día Internacional

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Saúl Méndez

Colaborador

Este miércoles 24 de junio, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja conmemoró el Día Internacional del Socorrista, una fecha dedicada a reconocer la labor de hombres y mujeres que, con entrega y vocación de servicio, brindan asistencia durante crisis humanitarias, emergencias médicas y accidentes.

En El Salvador, la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) se sumó a la conmemoración con un mensaje de agradecimiento dirigido a su amplia red de voluntarios, quienes diariamente prestan servicio en las diferentes seccionales del país.

“Cada 24 de junio conmemoramos el Día Internacional del Socorrista, una fecha que nos recuerda el legado de nuestro fundador, Henry Dunant, quien, tras presenciar el sufrimiento de miles de heridos en la Batalla de Solferino en 1859, impulsó una visión humanitaria gracias a la cual nació el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”, explicó la institución.

“Hoy reconocemos a quienes continúan ese legado, sirviendo con valentía, solidaridad y compromiso para aliviar el sufrimiento humano en todo el mundo”, expresó la entidad.

“Asimismo, rendimos un sentido homenaje a todos los socorristas que han partido y hoy forman parte de la Brigada Celestial. Su entrega desinteresada, vocación de servicio y amor por la humanidad permanecen vivos en cada acción que realizamos y en cada vida que logramos ayudar”, agregó la Cruz Roja Salvadoreña.

Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recordó el acontecimiento histórico que dio origen a uno de los movimientos humanitarios más grandes del mundo.

“Cuando Henry Dunant observó los campos de batalla de Solferino el 24 de junio de 1859, nació la idea de la Cruz Roja. Pasemos la antorcha lo más lejos posible, difundiendo el espíritu de humanidad y compasión por todo el mundo. Mantengamos viva la llama”, invitó la federación.

Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se pronunció en el marco del Día Internacional del Socorrista.

“El 24 de junio de 1859, Henry Dunant fue testigo de los horrores de la batalla de Solferino, en Italia. Miles de soldados heridos quedaron abandonados sin recibir la atención que necesitaban. Dunant ayudó a organizar la asistencia a los heridos y posteriormente escribió Un recuerdo de Solferino, donde abogó por una mejor atención para los soldados heridos y por la creación de sociedades nacionales de socorro que apoyaran a los servicios médicos militares en tiempos de guerra”, explicó el organismo.

“En 1863 pasó a formar parte del comité de cinco miembros que más tarde se convertiría en el CICR. Más de 160 años después, Solferino sigue recordándonos una verdad esencial: incluso en la guerra, la humanidad debe ser protegida”, añadió.

La Batalla de Solferino y el nacimiento de la Cruz Roja en El Salvador

La conmemoración del Día Internacional del Socorrista tiene sus raíces en la Batalla de Solferino, librada el 24 de junio de 1859 en el norte de Italia. En aquella jornada, cerca de 40,000 personas murieron o resultaron heridas durante el enfrentamiento entre el ejército austríaco, liderado por el emperador Francisco José I, y las fuerzas aliadas de Napoleón III de Francia y Víctor Manuel II del Reino de Cerdeña.

El empresario y filántropo suizo Henry Dunant, testigo de la tragedia, organizó a los habitantes locales para auxiliar a los heridos sin distinción de bando. Su experiencia quedó plasmada en el libro Un recuerdo de Solferino, obra que inspiró la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fundado el 17 de febrero de 1863.

Hoy, más de 160 años después, el legado de Dunant permanece vigente a través de la labor de millones de voluntarios que integran el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo.

En El Salvador, la Cruz Roja Salvadoreña fue fundada el 13 de marzo de 1885, con la misión de asistir a las personas afectadas por emergencias, desastres naturales y crisis sanitarias.

A lo largo de sus 140 años de historia, la institución ha brindado apoyo psicosocial, atención médica y asistencia humanitaria a miles de salvadoreños en condición de vulnerabilidad.

Apenas días después de su fundación, durante el conflicto entre El Salvador y Guatemala del 25 de marzo de 1885, la Cruz Roja Salvadoreña atendió a heridos de ambos bandos, reafirmando desde entonces su compromiso con los principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad.

Por ello, este 24 de junio la institución destacó el papel fundamental que desempeñan sus socorristas voluntarios en la atención de emergencias y la asistencia humanitaria.

“Gracias a cada socorrista que, con su uniforme, su botiquín y su corazón, salva vidas, alivia el dolor y demuestra que la solidaridad no tiene fronteras”, expresaron las autoridades.

“Inspirados en el espíritu de Henry Dunant y en el legado de la Batalla de Solferino, honramos a quienes hacen posible que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita”, concluyeron.

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