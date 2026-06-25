Asamblea Legislativa concede prórroga 52 del régimen de excepción

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 24 de junio, con 57 votos, la prórroga número 52 del régimen de excepción, la cual estará vigente del 30 de junio al 29 de julio de este año.

El oficialismo señaló que desde que la medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa, en marzo de 2022, el país ha acumulado 1,137 días sin homicidios y 149 en lo que va del año. Sin embargo, la medida también ha sido la herramienta para detener arbitrariamente a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado denuncias de torturas y malos tratos dentro de las cárceles, incluso crímenes de lesa a humanidad. Muchas de estos crímenes a personas que no habían sido vencidos en juicio. En las calles, luego de 4 años, las madres, hermanas, esposas, tías y familiares en general siguen pidiendo la liberación de sus detenidos.

Bajo el régimen de excepción, las autoridades han capturado a 92,414 personas y decomisado 5,451 armas de fuego, 12,110 vehículos y 24,955 celulares, además de incautar más de 1,534 millones de dólares en droga.

Con el régimen se ha reforzado la presencia de elementos policiales y efectivos militares distintos sectores del país.

Fue el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien solicitó introducir la pieza de correspondencia y que la misma fuera aprobada con dispensa de trámite. El régimen de excepción fue implementado el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de los homicidios, que por investigaciones periodísticas se conoció que se debió ante la finalización de la tregua con las pandillas qué mantenía el Gobierno de Bukele para mantener los homicidios a niveles bajos.

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