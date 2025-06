Cristina Fernández desafiante: “Gánenme en las urnas”, instó

Buenos Aires/Prensa Latina

La expresidenta argentina Cristina Fernández sobre la que pende como Espada de Damocles una condena a cárcel e inhabilitación política de por vida se muestra hoy desafiante en aras de la unidad del peronismo en año de elecciones legislativas.

«Me quieren presa o muerta pero no van a evitar que el pueblo vuelva», disparó en un muy concurrido acto en la provincia de Corrientes para apoyar al intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador de Corrientes por el Partido Justicialista, Martín Ascúa.

Sobre su actual estado político-judicial, Cristina señaló: «Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios: comenzaron a pedir que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos».

Dijo que a eso se suman «editoriales de que está ‘acabada, derrotada’. ¿Si estoy así por qué no me dejan competir y me ganan en las elecciones? cuestionó, añadiendo: “Mirá cómo tiemblo… uno que ya no está dijo que iba a quedar ‘vieja, sola y enferma›», expresó, recordando a Jorge Lanata, el difunto periodista y operador mediático que la atacaba durante su gobierno.

«Podrán meterme presa a mí, pero el pueblo va a volver porque tiene identidad. En 2019 no volvió Cristina, volvió el pueblo”, dijo en referencia al triunfo presidencial de Unión por la Patria.

“Creen –como creyeron con Perón- que echándolo a 18 años la gente se iba a olvidar… ¿cómo la gente se va a olvidar que hay que comer 4 veces al día?», recalcó. Entonces cargó con furia contra la administración libertaria de Javier Milei: «Energúmenos y bestias que le dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa de que tengan un hijo discapacitado. ¿Cómo se puede ser tan HDP?». Continuó de manera contundente: «Desde que están los ‘honestos’ la gente cada vez vive peor. Es una derecha mafiosa y cínica. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada, sino volver a organizarnos. Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve», convocó en un llamado a la unidad del peronismo.

La presidenta del Partido Justicialista se presentó a candidata por un puesto en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires por la 3ra Sección de Electoral de esa comarca, la de mayor peso en el contexto político de Argentina.

Según las primeras encuestas es la líder indiscutible, no solo en esa área que abarca la zona sur y parte del oeste del llamado Gran Buenos Aires.

Aporta 18 diputados y nueve senadores provinciales, y según el último padrón electoral (2021) tiene registrado a casi cinco mil votantes repartidos en 13 mil 546 mesas, lo que la convierte en la sección electoral con mayor cantidad de electores de la Provincia de Buenos Aires y también del país.

Los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán expresarse sobre la sentencia dictada por un tribunal de casación que la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

