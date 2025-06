Sin violencia, con coraje y amor, construiremos el país, Cristina Fernández

Buenos Aires/Prensa Latina

“Vamos a volver, vamos a construir de nuevo un país, sin violencia, con coraje, con amor, con mucho amor”, recalcó la expresidenta Cristina Fernández en mensaje desde su prisión domiciliaria a la gigantesca movilización en Plaza de Mayo.

“Volveremos con más sabiduría, más unidad y más fuerza. Y desde donde me toca estar, desde la trinchera que sea voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes”, afirmó mientras un silencio imperaba para escucharla en una Plaza de Mayo y avenidas aledañas colmadas de argentinos en una gigantesca movilización que terminó con el nombre de “El Cristinazo”.

La exmandataria fue condenada a seis años de cárcel y proscripción política de por vida, aunque bajo presión popular el tribunal le otorgó prisión domiciliaria, por presunta administración fraudulenta en un proceso que juristas y defensores consideran fue irregular y sus abogados elevarán a los organismos internacionales de justicia y derechos humanos.

Cristina insistió en volver a tener un país donde los niños puedan comer decentemente, que le den libros y computadoras en los colegios, que los trabajadores lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse una casa, un terreno, algo que sea de ellos y los jubilados tengan medicamentos.

Señaló que “ese país no fue ninguna utopía. No, no, no, no. Lo vivimos durante 12 años y medio”.

Y agregó: “lo dejamos desendeudado como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho, cómo han destruido. Pero, así como aquello fue una realidad, yo les quiero decir que este modelo que ahora encarna mi ley, que no es diferente a los de otra hora, se cae”, vaticinó. Se cae no sólo porque es injusto e inequitativo, “sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur”, acentuó.

Ya lo vimos –recordó- con Martínez de Hoz en 1976 y con Cavallo en la década de 1990. “Porque me pregunto, ¿cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta?”

“¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera, porque es más barata de lo que está aquí adentro del país?” Volvió a cuestionar y refirió: “Mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de (Luis) Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible?”

Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. “Y por eso es que estoy presa”, aseveró.

“Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...