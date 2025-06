Los presos políticos en El Salvador 2025

César Ramírez

Ruth Eleonor López Alfaro, Fidel Antonio Zavala Pérez, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez, Diego Armando Guzmán, Eugenio Chicas, Enrique Anaya, Atilio Montalvo, todos prisioneros bajo el régimen de excepción con un historial de acusaciones cuestionables, también mencionar a los abogados exiliados Ivania Cruz y Rudy Joya, todos atrapados en el espejo social de Régimen de Excepción iniciado el 2022; “La Asociación de Periodistas de El Salvador ha documentado el desplazamiento forzado en las últimas semanas de al menos 40 comunicadores debidos a “múltiples casos de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias”… existe muchos más en ese universo de inocentes capturados durante estos años, incluso los venezolanos confinados en el CECOT pueden calificarse en esa calidad puesto que una nación extranjera les acusa sin debido proceso.

En ese contexto, debo anotar la amenaza de muerte contra mi persona , lo cual es parte de este panorama de incertidumbre que vivimos, uno escribe y bajo ese pequeño esquema anota su visión del mundo, así puede merecer un nexo afectivo o rechazo, amor u odio, bendiciones o insultos gratuitos, de eso doy fe en su conjunto, es un oficio “un tanto ingrato” pero que acepta su destino.

El siglo pasado durante la guerra civil todo joven era sospechoso de subversión, pero siempre ha sido así durante las generaciones humanas, en el fondo del concepto se encuentra la “verdad”, todos los prisioneros políticos del régimen encierran en su espíritu y consciencia un sentido de libertad irrenunciable.

Mis anotaciones no son un manifiesto de ninguna especie, son en esencia un homenaje por esas personas que pagan con prisión sus acciones por una sociedad democrática; estos argumentos no son lucha de clases, ni momento revolucionario, ni siquiera desobediencia civil que cuestione todo el aparato militar ¿entonces? los prisioneros expresan una genuina acción por sus libertades civiles.

Los prisioneros luchan por los derechos humanos y defienden a la sociedad de la opresión, no son una amenaza para nadie.

En estos días muchos celebran el “Día del Padre” es necesario tener en cuenta que ellos también poseen familia que les extraña, no es delito pensar, ni expresar opinión del mundo, están ausentes en su sitio del hogar, pero presentes en la pequeña reunión que los nombra con amor.

La libertad de expresión como la libertad de prensa concluye en una vida digna, evolucionada y rechaza las dictaduras de todo tipo, esa es la meta que debemos obtener.

Al final los prisioneros políticos (probablemente) serán juzgados y condenados por delitos que no cometieron, así hemos observado como muchos exfuncionarios aceptaban su culpabilidad para no cumplir décadas de prisión y en ese acto perdían ahorros, propiedades y sometidos a libertad condicional o arresto domiciliar por años con un daño permanente a su imagen. Algunos exprisioneros han sufrido torturas, palizas y vejaciones… les obligan a aceptar delitos que no cometieron, similar al trato del siglo pasado bajo modelos autoritarios, ahora el ciclo se repite.

En consecuencia, los prisioneros políticos son nuestros hermanos y hermanas, se les extraña como elemento de la verdad que nos acompaña por una sociedad mejor. amazon.com/author/csarcaralv

