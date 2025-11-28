Crisis ambiental en Lago Suchitlán por ninfa acuática, mortandad de peces y contaminación

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de ciudadanos recorrió el Lago Suchitlán para conocer de primera mano la problemática que tiene este cuerpo de agua referente a la mortandad de peces, lechuga acuática y desechos sólidos.

Los ciudadanos se adentraron a las aguas del Suchitlán por el distrito de Suchitoto, en Cuscatlán Norte y en lancha se dirigieron a San Francisco Lempa para documentar el grave problema que tiene el embalse del Cerrón Grande.

El grupo visitó el lugar a raíz de las denuncias que se conocieron en redes sociales, respecto a la mortandad de peces y con la creciente ninfa (especie de lechuga verdosa). Esta planta no comestible se nutre a base de metales pesados que existen en el lago y por los contaminantes que existen en los ríos que desembocan al lago, según dijo una de las ciudadanas que hizo el recorrido.

Esta lechuga acuática cubrió hasta un 95% del lago, hasta que el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas lo intervino, para limpiarlo; pero hasta el momento no se ha concluido.

“El hecho de que se haya propagado casi en un 95% significa que los niveles de contaminación del lago han aumentado, porque esa lechuga puede llegar hasta 80 centímetros de largo; y lo que la hacen más grande y más fuerte son los nutrientes del agua que tienen que ver con contaminación”, comentó la creadora de contenido y analista Bethy Arana, una de las ciudadanas que fue al recorrido.

Fueron meses que el lago se inundó con esta ninfa y afectó a pobladores con respecto a la pesca; sin embargo, el Gobierno actuó cuando se empezó a afectar el turismo. De hecho, el Gobierno contrató alrededor de 400 pescadores para retirar la lechuga; elementos de la Fuerza Armada de El Salvador también ayudaron el retiro de esta planta.

Los pobladores alrededor del Lago, posterior a la proliferación masiva de la ninfa denunciaron la mortandad de peces en el lago Suchitlán y ríos aledaños. Los pobladores catalogaron esta mortandad de peces como una crisis “sin precedentes”. Miles de pescados salieron a las orillas del lago y ríos aledaños del embalse Cerrón Grande; muchos de ellos en busca de oxígeno. Los lugareños informaron que los peces llegaban a las orillas ya muertos.

Asimismo, indicaron que la mortandad de peces inició en la primera semana de noviembre. En redes sociales circulan videos y fotografías de esta problemática que alertó y asustó a los habitantes, sobre todo, a los que se dedican a la pesca y su comercialización.

Muchos de los lugareños fueron a los ríos donde se dio esta situación para atrapar con redes o incluso con la mano los peces para consumo familiar o comercialización. “Fueron camionadas”, las que se llevaron algunos, indicó un lugareño.

Lo poco que quedó, fue devorado por aves de rapiña, esparciendo el olor a putrefacto, las moscas y los zancudos, que representa una amenaza a la salud pública de los lugareños.

La ninfa acuática disminuye el oxígeno para los peces, por lo que deben buscar los ríos para poder sobrevivir; miles no lo lograron este año. Una de las razones, podría ser, según los mismos pescadores y lugareños es que se trata de una vena de azufre. Además, para quemar o eliminar la lechuga se habría regado veneno o algún tipo de químico desde un dron por los cielos. A ello, sumado la contaminación de los ríos y el propio lago con desechos residuales.

De hecho, lugareños, dijeron a este grupo de ciudadanos que viajó a Suchitoto que el Gobierno utilizó avionetas para fumigar y eliminar parte de la ninfa. Hasta el momento, las autoridades como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura y el propio Ministerio de Salud han guardado silencio.

UES hará estudio sobre mortandad de peces

A mediados de noviembre se conoció que la Universidad de El Salvador (UES) realizaría un estudio para determinar la muerte de peces en el Lago de Suchitoto. José Menjívar, docente de la Escuela de Biología de la casa de estudios confirmó que se realizaría con el MARN y con el Laboratorio de Toxinas Marinas de la UES. Sin embargo, no se precisaron fechas para realizar dichas investigaciones.

Lago Suchitlán enfrenta un problema estructural de desechos

El lago artificial enfrenta un problema histórico de desechos sólidos, residuos industriales, sedimentación, tierra contaminada; todo esto, hace que el cuerpo de agua sea inestable para su conservación y promueve la proliferación de plantas como la ninfa.

“Nosotros fuimos a buscar esa realidad, porque nos dijeron que no habían eliminado todas las lechugas, solo la eliminaron en las partes turísticas. Nosotros bajamos por el área de Suchitoto y cruzamos el río a San Francisco Lempa, donde sucedió lo de los peces muertos. Entonces, ahí nosotros encontramos un montón de botellas flotando. En las orillas donde encallan las lanchas y el ferry, ahí en el bajadero de Suchitoto, se ven moscas en las orillas, plásticos flotando y un montón de basura”, comentó Arana.

Si bien, los ciudadanos comprobaron que sí se ha retirado la mayor parte de la lechuga acuática, el problema es mucho más grande de lo que se puede pensar. “Es una contaminación que viene desde hace décadas. Por ser el embalse, los ríos (de varios departamentos de El Salvador) desembocan allí, pero también esos traen lodo, químicos, excremento y muchas botellas”.

Se pudo observar la presencia de botellas, latas, cubetas, medicamentos, pelotas, calzado entre muchas cosas más. El único lugar donde se pudo ver la presencia de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y de la Constructora El Salvador fue en San Francisco Lempa, cerca de un restaurante turístico de la zona.

El problema de este cuerpo de agua debe tratarse a la brevedad posible para evitar afectaciones directas a la salud de la población como enfermedades por el consumo de estos peces o por los olores que despide esta contaminación en el agua que incluso se presta a ser utilizada para los quehaceres del hogar.

La Asamblea Legislativa ratificó, el 11 de diciembre de 2024, un financiamiento al Acuerdo de Fondeo para Conservación (CFA por sus siglas en inglés) por $350 millones en un período de 20 años para el Fondo Fiduciario para la Conservación y Restauración del Río Lempa para el Programa Integral de Seguridad Hídrica.

El programa tiene un promedio aproximado de $17,500,000 anuales, entre los años 2026 y el 2044, excepto para el 2025, el cual fue de $24 millones distribuidos de la siguiente manera: $12 millones en el mes de abril y otro monto de la misma cantidad para octubre, según se informó en abril de este año.

El río Lempa brinda a las ciudades y a las comunidades agua para uso doméstico, para la agricultura, la industria, energía hidroeléctrica, biodiversidad y gestión de riesgos climáticos. Es el que abastece a millones de salvadoreños.

Sin embargo, el Gobierno no ha informado sobre este plan y tampoco si ha ejecutado los fondos para la conservación y restauración del río Lempa. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó esta semana que equipo de la FAES, MAR y CEL han removiendo desechos en Potonico y Cerrón Grande. “Seguimos trabajando articuladamente en la limpieza del embalse Cerrón Grande, en el lago de Suchitlán, para restaurar el ecosistema y mantener las actividades de pesca artesanal”, dijo el MOP en sus redes sociales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...