Corte Penal Internacional determina que expresidente filipino Duterte permanezca detenido

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LA HAYA/Xinhua

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este miércoles su fallo de que el expresidente filipino Rodrigo Duterte debe permanecer detenido, al no encontrar ningún cambio material en las circunstancias que justificara su liberación.

La Sala de Primera Instancia III de la CPI, presidida por la jueza Joanna Korner, emitió la declaración en su segunda decisión sobre la revisión de la detención de Duterte.

De acuerdo con la CPI, el 25 de mayo de 2026 la defensa de Duterte planteó la cuestión de su estado físico para ser juzgado, y solicitó que se le realizara un examen médico para evaluar su condición. Posteriormente, un panel de tres expertos médicos designados por la corte presentó informes sobre el asunto.

La Sala señaló que los informes médicos no contenían información que justificara un cambio en la detención de Duterte. Además, indicó que las observaciones de la defensa no aportaron ningún hecho nuevo ni cambio en las circunstancias que justificara modificar su detención.

La defensa de Duterte había buscado previamente su liberación argumentando su avanzada edad y el deterioro de su salud. La CPI rechazó esa solicitud el 28 de noviembre de 2025.

Duterte, de 81 años de edad, compareció hoy en persona ante la CPI en La Haya para una audiencia previa a su juicio, siendo su primera aparición pública en persona ante la Corte. Su primera aparición en el tribunal tuvo lugar el 14 de marzo de 2025 a través de un enlace de video.

El 23 de abril de 2026, la CPI confirmó las acusaciones en contra de Duterte y lo envió a juicio por presuntos crímenes contra la humanidad.

Duterte fue presidente de Filipinas de 2016 a 2022. Fue arrestado y puesto bajo custodia de la CPI en marzo de 2025 con base en una orden relacionada con su controvertida campaña contra las drogas, una acción que él ha impugnado.■

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