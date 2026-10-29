Página de inicio » Mundo » Corrigen a la baja número de muertos por colisión de trenes en España para ubicarlo en 69
Imagen del 28 de octubre de 2026 del lugar donde se registró una colisión de trenes de alta velocidad, en la provincia de Toledo, España. (Xinhua/Cheng Min)

Corrigen a la baja número de muertos por colisión de trenes en España para ubicarlo en 69

Redacción Nacionales 29 octubre, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Corrigen a la baja número de muertos por colisión de trenes en España para ubicarlo en 69 386 Vistas

Compartir
        

MADRID/Xinhua

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de España (AITAT) revisó este jueves la cifra de muertos por la colisión de trenes de alta velocidad ocurrida el miércoles en la provincia de Toledo para ubicarla en 69, después de haber reportado 74 decesos.

Inicialmente, la autoridad publicó la cifra preliminar de 74 muertes alrededor de las 17:00 hora local (16:00 GMT) en el sitio en internet del Ministerio de Transporte de España. Sin embargo, más tarde corrigió la cifra y la ubicó en 69, lo cual coincide con la cifra anunciada hoy con anterioridad por Emiliano García-Page, presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

La cifra de 74 muertos fue reportada por varios medios españoles antes de su corrección. De acuerdo con la radiodifusora nacional española RTVE, que citó a fuentes del Ministerio de Transporte, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha es la fuente oficial del número de muertos en el accidente.

Tags

Ver también

Candidatos del exterior del FMLN se inscriben en el TSE

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió a sus …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.