Corrigen a la baja número de muertos por colisión de trenes en España para ubicarlo en 69

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MADRID/Xinhua

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de España (AITAT) revisó este jueves la cifra de muertos por la colisión de trenes de alta velocidad ocurrida el miércoles en la provincia de Toledo para ubicarla en 69, después de haber reportado 74 decesos.

Inicialmente, la autoridad publicó la cifra preliminar de 74 muertes alrededor de las 17:00 hora local (16:00 GMT) en el sitio en internet del Ministerio de Transporte de España. Sin embargo, más tarde corrigió la cifra y la ubicó en 69, lo cual coincide con la cifra anunciada hoy con anterioridad por Emiliano García-Page, presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

La cifra de 74 muertos fue reportada por varios medios españoles antes de su corrección. De acuerdo con la radiodifusora nacional española RTVE, que citó a fuentes del Ministerio de Transporte, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha es la fuente oficial del número de muertos en el accidente.

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