Candidatos del exterior del FMLN se inscriben en el TSE

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió a sus candidatos a diputados de la circunscripción de los salvadoreños en el exterior.

Fueron 12 personas (incluidas los suplentes) que se inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para representar a los salvadoreños en el exterior, de estas, 9 candidatos son directamente del exterior, 8 mujeres y cuatro hombres.

Entre los candidatos figuran; Julio Realageño, desde Canadá; Carlos Cardona, desde Italia; Isela Sánchez y Marlene Ávalos, desde Suecia; Carolina Arteaga, desde España; Pilar Gálvez y Sofía Cortéz, desde Estados Unidos; y Carlos Castañeda, Yessenia Leiva y Sussy Bonilla, desde El Salvador.

Pilar Gálvez, es una salvadoreña que radica en Estados Unidos, que aspira a representar a los salvadoreños en el exterior. “Ejerzo como profesional sin olvidar a los miles de familias dignas que luchan cada día dentro y fuera de El Salvador para salir adelante y por eso estamos hoy unidos para luchar por la dignidad de esos sectores de la población. Las familias desempleadas, del sector informal, los pueblos indígenas, las mujeres, los profesionales”.

La candidata a la vicepresidencia de la República, Madai Santos, señaló que la coyuntura en la que se encuentra el país, “es muy difícil” por ello, reconoció la valentía de cada candidato que se somete a este proceso electoral y especialmente a las mujeres.

La doctora, Sofia Cortéz, quien creció en Los Ángeles California, EEUU; señaló que existe “un grave y muy serio” problema de desconexión del Gobierno salvadoreño con los migrantes. “No hay un acompañamiento, no hay pronunciamientos en el tema del TPS, por ejemplo, no ha habido gestiones con las comunidades ni reuniones con los liderazgos, como la Alianza Nacional de los tepesianos; hay una desconexión del tema quizás más grave y más urgente para los salvadoreños en el exterior”, dijo Cortéz.

En la elección de 2027, habrá una circunscripción 15, luego de reformas a la Carta Magna y al Código Electoral para que los salvadoreños el exterior puedan “elegir directamente a sus representantes”, según el argumento del Gobierno y del oficialismo; sin embargo, esta representación número 15 le quitó 5 escaños a San Salvador y 1 a la Libertad.

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