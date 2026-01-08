Copa Africana de fútbol: Argelia suda pero se cuela en cuartos

Rabat/Prensa Latina

La selección de fútbol de Argelia venció recientemente 1-0 a la República Democrática del Congo sobre la cancha del Stade Prince Moulay Al Hassan y se coló en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Los dirigidos por Vladimir Petković, invictos en tres salidas en la fase de grupos, tuvieron que sudar las camisetas en tiempo extra para doblegar a sus rivales y seguir soñando con conseguir su tercer título en estas lides, luego de coronarse en las versiones de 1990 y 2019.

Con más dominio del balón por los argelinos y más situaciones de peligro creadas por los congoleños, pero con las porterías infranqueables, se fueron ambas selecciones al descanso.

En la segunda mitad, los llamados Zorros del Desierto tomaron poco a poco las riendas del desafío, pero no pudieron concretar en ninguna de esas escaramuzas y se fueron abrazados sin goles a la prórroga, en la cual se definió el choque en el último minuto.

Una diana de Adil Boulbina con una asistencia de Ramiz Zerrouki cuando todos los presentes se preparaban para la tanda de penales, le puso fin a un encuentro de altas tensiones.

Su rival en cuartos de final será Nigeria, que goleó la víspera 4-0 a Mozambique. Otros duelos ya pactados para la próxima instancia son los de Mali-Senegal y Camerún-Marruecos.

En esta misma jornada Egipto, que derrotó ayer 3-1 a Benín, conocerá a su contendiente que saldrá del ganador del partido entre Costa de Marfil y Burkina Faso.

