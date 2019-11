Continúa actividad sísmica en el área metropolitana de San Salvador

Joaquín Salazar

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de la Red Sísmica Nacional de El Salvador, informó que se han registrado más de 100 sismos, dos de ellos perceptibles a la población, al medio día de este sábado. El primero de los sismos fue a las 12:29 p.m. con una magnitud de 2.2, localizado en el municipio de San Salvador. Uno más de 3.1 fue perceptible a las 12: 53 pm.

Hasta el medio día del sábado, el MARN informó que entre las 7:57 a.m. del martes 12 de noviembre y las 11:30 a.m. de hoy sábado se registraban 105 sismos, siendo el de mayor magnitud el de 3.9 que ocurrió a las 7:57 a.m. del día martes 12 de noviembre.

De los 105 sismos registrados, 24 han sido reportados como sentidos en San Salvador. El rango de magnitud de estos oscila entre 2.0 y 3.9.