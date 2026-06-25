Congresistas de EE.UU. piden que un representante de la Embajada visite a Ruth López

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Miembros del congreso estadounidense enviaron una carta al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que piden la liberación de la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López. Y, demás, que un representante de la embajada de EEUU en San Salvador pueda visitarla en la cárcel.

A través de una carta, James P. McGover, Jamie Raskin, Tim Kaine, Ilhan Omar, Glenn F. Ivey, Rashida Tlaib, Delia C. Ramírez, Eleanor Holmes Norton, pidieron que representantes de la embajada de EEUU en San Salvador puedan visitarla en la cárcel y, además, que los responsables de su detención les sea negada su entrada en los Estados Unidos.

“Les pedimos que aboguen por su liberación inmediata y que utilicen las facultades de sanciones en materia de derechos humanos para negar la entrada a los Estados Unidos a quienes sean responsables de su detención y encarcelamiento injusto”, señala la misiva.

Los abogados y familiares no han tenido acceso a su historial médico y no han podido verificar que está recibiendo la atención adecuada para sus condiciones de salud crónicas; por lo que, “una visita de funcionarios estadounidenses puede contribuir a garantizar que esté recibiendo la atención adecuada”, consideraron los congresistas.

Los congresistas enfatizaron que la detención de Ruth López, aparte de ser “arbitraria” ha estado marcada por el secretismo, la negación del debido proceso y el menosprecio por su salud y bienestar.

Es de recordar que la defensora de derechos humanos y férrea crítica al Gobierno de Bukele, Ruth Eleonora López fue detenida a mediados de mayo de 2025; acusada de corrupción, cuando fungía en cargos de las instituciones públicas.

Ruth Eleonora López, abogada y defensora de derechos humanos salvadoreña lleva un año detenida sin juicio. Su captura, fue un intento por silenciar la lucha por la defensa a los DDHH, la democracia, la institucionalidad y la denuncia de corrupción por parte del Gobierno de Nayib Bukele.

“López había advertido desde hace tiempo sobre el desmantelamiento de las instituciones democráticas que protegen a los salvadoreños del abuso de poder”, señalaron los congresistas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares para proteger a López de un riesgo urgente de daño irreparable a su vida, integridad y salud. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a cumplirlas.

“Ruth López es una defensora de los derechos humanos injustamente encarcelada por un gobierno dictatorial salvadoreño que reprime a la sociedad civil y al estado de derecho”, comentó en X, Jim McGovern miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los congresistas consideran que la privación de libertad que sufre Ruth López, “constituye una violación de sus derechos humanos protegidos internacionalmente”. Por lo que, esperan que Ruth salga en libertad o que se cumplan las peticiones que han realizado en la misiva.

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