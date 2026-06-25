Alianza Wonen e Inter Tecla inician pretemporada 

Aldo Medina

Colaborador

Dos de los equipos que mejor se están reformando de cara al Apertura 2026 en la Liga Femenina de El Salvador han iniciado sus trabajos de pretemporada. El torneo arranca el 25 de julio, pero tanto Alianza como Ínter se han reforzado según sus necesidades y de igual forma arrancan su preparación.

Las campeonas nacionales, Alianza Woman, iniciaron sus trabajos bajo la conducción de Edwin Deras, quien el torneo pasado dirigiera a FAS, pero tiene ya un antecedente con Alianza, además de conocer a muchas jugadoras jóvenes del equipo albo, ya que tuvo en su momento a la reserva.

Alianza, además, ya ha hecho oficial a las ex CD FAS, Nahomy Galán y Jessica Ortiz, así como a las ex Municipal Limeño, Yohana Medrano y Hesly Avalos, quien además es parte de la Selección Nacional Sub 17.

Alianza buscará seguir reinando en el fútbol femenino, manteniendo un grupo con bastante jugadora joven, pero que demostró mucha calidad, y logrando así un título más para el equipo de la capital.

Por su parte, Ínter Tecla Woman, con un cuerpo técnico de origen tico, han iniciado sus trabajos. El equipo de Santa Tecla anunció la llegada de la Profesora Sugey Matarrita, quien además fue seleccionada nacional de Costa Rica femenina en su etapa como futbolista, dio a conocer la llegada de la jugadora Diana Vallejo proveniente del equipo Alajuelense de Costa Rica; hace unos días dio a conocer también la llegada de la jugadora nacional Priscila Ortiz, quien el torneo anterior había jugado con Municipal Limeño.

Inter Tecla busca mejorar la actuación realizada en el torneo pasado, donde quedó eliminado en las semifinales ante Municipal Limeño, en una serie muy pareja el equipo tecleño demostró de la calidad que posee, ahora con algunos refuerzos buscará llegar a esa ansiada final y porque no lograr el título nacional, ya que en el grupo hay jugadoras de mucha calidad y experiencia, entre ellas Sandra Maravilla, Valentina Alvarenga, Camila Carpio, entre otras.

Hay algunas otras jugadoras que están a prueba aún, y se espera qué los equipos lo hagan oficial, una vez llenen sus expectativas ; por el momento son los dos equipos que pintan una lucha de tu a tu en busca del titulo de campeonas nacionales.

Ínter Tecla le tuvo la medida en el torneo anterior a Alianza Women, ya que en la primera vuelta quedaron 1 a 1 y en el duelo de la segunda vuelta, el equipo de Ínter se impuso 2 a 0, dejando una buena imagen en ambos partidos, pero no pudo al final del torneo llegar a la gran final.

Ambas directivas apuestan a sus equipos femeninos en busca del titulo, y del cual Alianza Woman ha hecho un monopolio al ser el máximo ganador.