Asamblea autoriza dos nuevos préstamos y asigna $118 millones a 7 instituciones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Durante la sesión plenaria de esta semana en la Asamblea Legislativa, los legisladores aprobaron $340 millones en préstamos para mejorar el servicio de agua potable y para proyectos de infraestructura vial en el AMSS; a la vez, los diputados asignaron $118 millones a siete instituciones públicas.

Con 58 votos a favor, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista autorizó al Gobierno la firma de un contrato de préstamo por 185 millones de dólares con el Banco Centroamericano

de Integración Económica (BCIE).

El proyecto de ley menciona que “que el Gobierno tiene entre sus propósitos fortalecer al sector de agua y saneamiento, contribuyendo para ello a la mejora del desempeño de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entre otros aspectos”.

Los recursos serán invertidos por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en la ejecución del Proyecto para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Durante el estudio de esta iniciativa en la instancia legislativa, se explicó que con este fortalecimiento del sistema de agua y saneamiento se beneficiará a los pobladores de Ilopango, Soyapango, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, San Martín y San Marcos, todos de San Salvador.

También serán beneficiados los habitantes de los distritos de San Francisco Chinameca y Olocuilta, que pertenecen al departamento de La Paz. Asimismo, el dinero se utilizará para reforzar la infraestructura hidráulica del sistema de agua, que incluye obras de rehabilitación de estaciones de bombeo y construcción de tanques de almacenamiento, así como la perforación y

mantenimiento de pozos existentes, principalmente en Ilopango.

Según el BCIE, el financiamiento permitirá los estudios de preinversión, así como construcción y equipamiento de sistemas de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, instalando 37.1 km de tubería de distribución, habilitando 25,000 nuevas conexiones domiciliarias con micromedidores y construyendo siete tanques de almacenamiento y 7.5 km de líneas de transmisión eléctrica.

Se habilitarán 25 obras de captación de agua subterránea y superficial, además de una planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad de 650 litros por segundo. Según el BCIE, se beneficiarán a más de 156 mil habitantes.

Infraestructura vial

El segundo préstamo aprobado por los parlamentarios, con 57 votos a favor, fue por $155 millones suscritos con el mismo banco, para modernizar la infraestructura de la red vial en diferentes zonas del país.

Los fondos serán orientados al Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Fase II, que será desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según se dijo en el pleno y en la instancia legislativa donde se estudió la iniciativa, con los fondos se pretende ampliar y mejorar varias carreteras en el departamento de Ahuachapán, así como obras viales en puntos estratégicos de acceso al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Ambos préstamos son por 20 años, incluyendo 5 años de periodo de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso del empréstito. El capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo, por los montos y en las fechas que el BCIE determine y conforme al Calendario Amortizaciones que este comunique.

Refuerzan instituciones con $118 millones

En otro punto, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron, también con 57 votos, la Ley de Presupuesto General del Estado 2026 para incorporar $118 millones que serán destinados a fortalecer programas y proyectos de siete instituciones públicas.

Los recursos provienen de la recaudación tributaria obtenida durante los primeros meses del año, gracias a la eficiencia en la administración fiscal y a las medidas para combatir la evasión de impuestos.

Del total de fondos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibirá $37 millones; el Ministerio de Salud, $30 millones; el Ministerio de Economía, $17 millones; la Presidencia de la República, $16 millones; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, $10 millones; el Ministerio de Cultura, $6 millones; y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), $2 millones.

Los fondos permitirán reforzar áreas prioritarias como la compra de medicamentos e insumos médicos, el fortalecimiento de los agromercados, la modernización tecnológica del Estado, la ejecución de obras públicas, el desarrollo de programas gubernamentales, el impulso a actividades culturales y la participación de atletas salvadoreños en competencias internacionales, según explicó la representante de Hacienda, Laura Arce, cuando llegó a explicar la iniciativa.

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