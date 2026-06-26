¡Histórico! Ecuador vence Alemania 2 a 1 para clasificar a 16avos 

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Contra todo pronóstico, Ecuador derrotó 2-1 a la favorita del Grupo E, Alemania, y clasificar a 16avos de final, gracias a la actuación estelar de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, y ofreció una auténtica lección de carácter al demostrar que en una Copa del Mundo no existen los rivales pequeños.

El cuadro teutón logró una ventaja prematura, apenas a los 2 minutos de partido, con el gol de Leroy Sané, tras la construcción entre Aleksandar Pavlović y Florian Wirtz en la frontal de Hernán Galíndez.

Sin embargo, la respuesta ecuatoriana llegó siete minutos después, al 9′, cuando Nilson Angulo igualó el marcador y desató el grito de gol de la afición tricolor en Nueva Jersey, cun un golazo desde fuera del área para el 1-1.

Gonzalo Plata, el que arrancó sus inicios en el Independiente del Valle en Ecuador, figura del Sporting Lisboa en Portugal y actual elemento del Flamengo, demostró que las casualidades no existen, que la destreza la lleva en la sangre y derrochó el orgullo que significa representar a ‘La Tri’ en el Mundial, con un gol histórico que reavivó la esperanza de un país.

La jugada decisiva llegó al 77′, tras un tiro de esquina. Kevin Rodríguez dirigió el balón y Gonzalo Plata apareció en el área para enviarlo al fondo de la red alemana y firmar el 2-1 que ilusiona al equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Ecuador, que no llegaba como favorito al encuentro y necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, superó a una Alemania que lideró el grupo y que, a pesar de contar con figuras de la élite mundial, no pudo evitar la sorpresa ante el combinado sudamericano.

El cuadro teutón terminó como líder del grupo E, con seis unidades, al igual que Costa de Marfil en la segunda posición. ‘La Tri’ cerró con cuatro puntos para meterse a la siguiente ronda como mejor tercero, mientras que Curazao fue última con una unidad.

Costa de Marfil hace historia y supera por primera vez la fase de grupos

Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao para reafirmar su clasificación a los dieciseisavos, hazaña que alcanza por primera vez en su historia. Lo hizo de la mano de Nicolás Pepé, jugador de Villarreal que convirtió el doblete a los 7’ y a los 64’, para darle una alegría más en el cierre de las acciones del grupo E al cuadro de los elefantes.

Países Bajos lidera el Grupo F y Japón avanza a los 16vos

Países Bajos goleó 3-1 a Túnez en el cierre de las acciones del Grupo F para finalizar como líder, mientras que Japón igualó 1-1 ante Suecia y aseguró el segundo boleto a los dieciseisavos de final.

El jugador tunecino Ellyes Skhiri marcó un autogol a los 3′ para darle la ventaja a la Naranja Mecánica. Más tarde, al 7′, Brian Brobbey amplió la diferencia tras una asistencia de Virgil van Dijk. Paul van Hecke anotó el tercero para el conjunto neerlandés, mientras que Hazem Mastouri marcó el único tanto del combinado africano.

En el otro encuentro del grupo, Japón y Suecia repartieron honores tras empatar 1-1. Daizen Maeda abrió el marcador para el conjunto nipón, mientras que Anthony Elanga firmó el empate para el combinado azul y amarillo.

Con estos resultados, Países Bajos cerró como líder del Grupo F, Japón avanzó como segundo y Suecia alcanzó la siguiente ronda como mejor tercero de su grupo. Mientras que, Túnez se despidió del Mundial sin sumar puntos.

Selecciones clasificadas a 16vos

Hasta el cierre de esta nota, 17 selecciones ya sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Brasil, Marruecos, Colombia, Suiza, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Suecia, Sudáfrica, Ecuador, Bosnia y Noruega. Los boletos restantes se definirán en las próximas jornadas.

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