Condenan a exfuncionarios por negociar con pandillas en 2014 y 2015

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 28 años de cárcel a los ex funcionarios Benito Lara y Aristides Valencia, mientras que el ex edil de San Salvador, Ernesto Mushondt, recibió una pena de 18 años.

Los demás civiles también reciben 18 años por su participación en negociaciones con pandilleros a cambio de votos.

La FGR sostuvo que los imputados ofrecieron dinero en efectivo a pandilleros, a cambio de brindarles votos en las elecciones de 2014 (presidenciales) y 2015 (alcaldía y legislativas), respectivamente. Los procesados son: Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador; Benito Lara, exministro de Seguridad y exdiputado del FMLN; Ramón Arístides Valencia, exministro de Gobernación, Wilson Alexander Alvarado, quien tenía una ONG que trabajaba con pandilleros retirados, y Arnd Richard Luers, conocido como Paolo Lüers, periodista.

Las condenas son las siguientes: en el caso de Ernesto Muyshondt, son 6 años por el delito de agrupaciones ilícitas y 6 por cada uno de los dos eventos en fraude electoral, mismo que Lüers y Alvarado. Para Lara y Valencia, son 8 años por agrupaciones ilícitas y 10 años por cada uno de 2 eventos en fraude electoral.

Uno de los imputados, Benito Lara, dijo apelará la sentencia, ya que él se declara inocente.