Condenan a 373 pandilleros implicados al caso “Operación Cuscatlán” a penas que oscilan entre cuatro y 74 años de prisión

El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador condenó a 373 pandilleros a penas que oscilan entre los cuatro y 74 años de prisión, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y provisión de armas, municiones, explosivos, artículos similares a las agrupaciones ilícitas o crimen organizado, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Entre los condenados se encuentran los máximos líderes de la pandilla a nivel nacional, conocidos como la “ranfla histórica”, los cuales son: Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, Saúl Antonio Turcios, Eduardo Erazo Nolasco, Hugo Armando Hernández, Leonel Alexander Gonzales Leonardo, Ricardo Díaz, Jorge Chacón, David Alexander de León y Élmer Canales Rivera.

En el fallo el juzgador dijo que en esta condena no había sido basada solo en la declaración del testigo “Noé”, debido a que en el proceso se contaba con suficiente prueba documental, entre las que estaban los vídeos y escuchas telefónicas, que eran reflejo de la gran cantidad de delitos que se estaban cometiendo y donde se podía observar el poder de reestructuración que la pandilla estaba generando.

Asimismo, el juzgador leyó fragmentos de las escuchas telefónicas donde se observaba lo antes mencionado, “ya vamos a ver cómo vamos arreglando la cosa, solo quiero que estén de toque, quiero que reorganicemos la ranfla tanto de ahí como de la norte, de la norte tengo unas ondas pendientes con unos locos de cosas que hicieron en contra de nosotros como R, se vieron involucrados en cosas que no están bien y vamos a tener que arreglar con ellos, fortalecer a la gente de civil también, tener un equipo más sólido entre nosotros; porque como calle ahí estamos hermano”

Además, dijo el juez que en las escuchas se había logrado establecer la existencia de los “programas” y “clicas” con las que contaba la pandilla, “en la conversación sostenida entre miembros de la pandilla, de hacer su trabajo, de no poder irse a una guerra abierta; la paralización de un mes, refiriéndose a actividades varias… se expresa la existencia de 48 programas… , por los efectos de una colaboración que se estaba solicitando para una persona fallecida de su mismo grupo, se expresó la existencia de 249 clicas”, acotó el juzgador.

También, manifestó que en las escuchas se pudo percibir cuando la pandilla anduvo buscando una segunda “tregua”, “vamos a comenzar de nuevo como comenzó este proceso a cero se empezó después se subieron a cinco después a diez por fin de al cabo que antes de venirnos para acá, antes hermanos no estábamos como a 39 ya personas ya bajada por nosotros pues no así empieza todo proceso pues empezamos a cero seguimos con cinco y hasta que le damos batería como tenemos ahora ahí viene el problema con la ,yo lo pensé bien, no sé ustedes ahí si así quisieran ustedes vos, pero esto no se puede calmar somos la delincuencia, me entendés, de este país”,.

Igualmente, el juez habló sobre la relación entre políticos y los miembros de la pandilla, “se realizan conversaciones entre “ranfleros” donde discuten sobre el material audiovisual que se poseía y querían mostrárselo a ciertos políticos; en esa llamada; se dice que al sujeto “chivo” hasta un teléfono le habían decomisado, donde hablaban con una persona que se entiende es Munguía Payes y se decía existen video y grabaciones que los tenía “Paolo” en un lugar seguro y se había mostrado en una reunión con Sánchez Cerén” acotó el juzgador.

En los videos se podía observar al entonces Ministro de Gobernación, Arístides Valencia, en una reunión con miembros de pandilla, leyendo el juzgador parte de la transcripción de vídeo: “la verdad es que yo ahorita estoy a nivel personal, pero con la intención de que veamos como reiniciamos el proceso, yo creo que la última reunión a la que no pude venir, para la cantidad de problemas que estaba teniendo yo, prácticamente me complique en una situación, les decía que el motivo principal de todo lo que se vino atrás, es que el presidente recibió un informe en el que se le decía una serie de cosas, de grupos armados de grueso calibre, preparación de partys en los lugares de centros de elección, y de todo eso él dijo, no aquí hay vamos a tomar todas esas medidas, no cerramos nosotros la posibilidad de seguir e insistimos, hay digamos un compartir de, seguimos insistiendo de continuar el proceso, a nivel personal vine a decir que hay diferentes compañeros que están, comenzando con el partido, y los que están trabajando conmigo… vamos a seguir adelante solo que vamos a hacerlo de otra manera, que es lo que vengo a explicarles ahora”…

El juez también proyectó en el fallo parte del vídeo donde se veía a Norman Quijano en una reunión, “Reunirme con los alcaldes para darles plata para que inviertan en rehabilitación; que asciende a más de cien millones de dólares que está en el presupuesto de la nación; vamos a controlar el presupuesto; porque en el presupuesto de este año; ¿más de treinta millones que el del año 2013 y cuáles son los beneficios? Nosotros hemos pensado en rediseñar el presupuesto y de entrada 100 millones de dólares a los alcaldes para que inviertan en recuperación del territorio…”

En esa misma reunión el juez hace mención que aparece un supuesto pastor hablando con Quijano y los pandilleros, donde esté les dice, “quiero decirles, que nosotros hemos comprendido perfectamente que….hoy tiene que cumplir lo que prometió; y él como persona de principios y valores les ha ofrecido un apoyo; esa lógica debe trasmitir a todos tus compañeros; para que ellos le den el vuelto de la moneda, estas personas….no como la tregua….he trabajado con pandilleros; …pero pues nosotros no dudamos que el doctor Quijano, va cumplir, va a ser un gobierno diferente marcar historia en esta nación; …pero para poder ver un cambio verdadero necesitamos ese apoyo el 9 de marzo; yo ahorita me voy a reunir con la pandilla de Sonsonate; mañana a las 3 de la tarde estaré con los pandilleros de la 18 en San Miguel; luego voy con los pandillero de la MS, de Chalchuapa, Ahuachapán”-.

En el vídeo donde aparece Ernesto Muyshondt, el juez leyó el dialogó entre él y un pandillero

Ernesto Muyshondt: “Pues si… pero ahí dependiendo cuántos votos saque, en la siguiente voy a estar aquí… porque ahorita como van las tendencias actuales, vamos en los primeros lugares”

… “me dijeron que había veinte en cada paquetito”…

Pandillero: lo que queremos es un compromiso claro

Ernesto Muyshondt: “vaya, mi compromiso es… salir ganador para ayudarlos… y todos los demás”…

Pandillero: No sé acuerda de la otra vez que hablamos, una semana antes hablamos, cabal una semana hablamos, la onda es que él no acató lo que hablamos en la primera reunión que tuvimos allá, y si él hubiera acatado nos hubiéramos ido ahí, porque la gente también ve la tele pues… eso era todo lo que habíamos pedido todos, eso fue lo que dijimos que cambie el discurso…

Ernesto Muyshondt: “vaya pero decirle que esto es campaña, lo de cero corrupción”…

El juez les dijo a los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) que tenían suficientes pruebas para investigar a los políticos que salen mencionados en el proceso, manifestando que pueden ser investigados por fraudes electores, fraude procesal, peculado, negociaciones ilícitas, malversación de fondos y un posible lavado de dinero.

También, el juez mencionó según las escuchas habían alcaldías implicadas en negociaciones con las pandillas tales como: alcaldías de Santa Tecla, La Libertad, Soyapango, San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo y Usulután.

Asimismo, dijo “es inaudito que líderes políticos se estén reuniendo con personas consideradas gánster… entonces en el país tenemos dos tipos de gánster, los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos”, acotó el juzgador.