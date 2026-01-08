CONADESA lamenta los 7,772 despidos del personal de salud en 2025

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) brindó un balance sobre la situación del sistema de salud público durante el año 2025. Enfatizó que el año se caracterizó por los despidos masivos en el sistema de salud, fueron más de 7 mil los trabajadores despedidos.

En la conferencia de prensa, participaron diversos colectivos de salud entre ellos los despedidos del año. Representantes de la Unidad de Trabajadores del Ministerio de Salud (UTMINSAL), inició el acto y abordó la situación de los despidos previo a Navidad en el Hospital Rosales.

Fue el pasado 23 de diciembre de 2025, que se ejecutaron despidos masivos y supresiones de plazas dentro del Hospital Nacional Rosales, todos ellos realizados de forma verbal, sin notificación escrita, sin procedimiento administrativo previo y sin fundamento legal, “afectando gravemente la estabilidad Laboral del personal de salud y debilitando la capacidad del sistema público para brindar atención oportuna y de calidad a la población”.

Juan Carlos Hernández uno de los despedidos del Hospital Rosales señaló que estas acciones del gobierno afectarían directamente a la población ya que al no contar con personal de salud necesarios en los centros hospitalarios los servicios se saturan, la carga laboral de los profesionales se aumenta y la espera aumenta en la población usuaria del sistema.

“Estas acciones constituyen graves atropellos a los derechos laborales, afectan a la continuidad del servicio público de salud y generan un clima de hostigamiento, intimidación y desvalorización hacia a quienes históricamente han sostenido el sistema de salud pública del país y un día nos llamaban -héroes-”.

Es de recordar que durante la pandemia por Covid el propio presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de Salud, Francisco Alabí, llamaban héroes al personal médico que atendía a la población. Una de esas personas a quien Bukele y Alabí las llamó héroes y les entregó un reconocimiento brindó palabras en la conferencia de prensa y relató cómo fue su despido previo a Nochebuena.

«El 23 de diciembre de 2025 nos citaron al hospital central (Rosales) (…) nos dijeron que subierámos a la segunda planta, ahí había personal de Casa Presidencial y de cinco en cinco nos pasaron, nos quitaron la cartera y el celular para que no grabarámos, nos pasaron a un cuarto donde había un personal de Recursos Humanos y nos dio las gracias por el tiempo que habíamos laborado. Luego la Lic. de CAPRES nos dijo que hasta ahí llegábamos, que la plaza estaba suprimida y nosotros estábamos despedidos”, dijo una trabajadora de la salud despedida, quien no sostuvo las lágrimas.

La profesional, quien por razones de seguridad no brindó su nombre, lamentó su despido un día antes de Nochebuena, siendo una noticia muy amarga, ya que como madre de familia tiene que llevar el sustento a su hogar y a sus hijos, su despido le pareció injusto.

El argumento o estrategia que se ha manejado desde la parte oficial es que se han estado despidiendo a personal que daña la imagen del sistema público de salud, es decir a aquellos que tratan mal a la población usuaria; sin embargo, los profesionales que brindaron palabras en la conferencia de prensa desmintieron esta valoración, ya que se han despedido a personal que lleva años y son muy queridos por los pacientes.

A juicio de CONADESA, las medidas adoptadas vulneran directamente el derecho internacional plasmado en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo: Convenio 87 (Libertad Sindical), Convenio 98 (Negociación Colectiva) y el 144 (consulta tripartita), entre otros.

CONADESA recordó que el Gobierno ha promovido la aplicación Doctor SV como un mecanismo alternativo frente a la reducción del personal y servicios presenciales. Sin embargo, dicha aplicación no es un medio confiable para garantizar atención médica integral.

“No garantiza atención inmediata, física ni especializada en casos de emergencia. No sustituye la evaluación médica presencial, indispensable para diagnósticos y tratamientos adecuados”, dijo CONADESA.

“Pretender reemplazar la atención hospitalaria presencial con plataformas digitales es deshumanizar el derecho constitucional de la salud y pone en riesgo la vida de la población, particularmente para pacientes críticos, crónicos, adultos mayores y población vulnerable”. Sobre este tema medios de comunicación nacionales informaron la mañana de este miércoles saturación en el hospital central.

La saturación del Hospital Rosales es consecuencia de los despidos masivos que hubo en diciembre pasado. Silvia Navarrete contabilizó los despidos en las instituciones de salud. Solo en 2025, en el Ministerio de Salud se despidió a 3,500 empleados; del FOSALUD, 1,800, en el Seguro Social 672 y en el Hospital Rosales,1,800.

Según los datos que manejan los sindicatos de salud, solo en 2025 hubo 7772 despedidos.

En ese sentido, como gremio hicieron un llamado al Gobierno a que se suspendan los despidos y supresiones de plazas ejecutados de forma irregular en el Hospital Nacional Rosales.

Pidieron la instalación urgente de una mesa de diálogo, integrada por los trabajadores del ministerio de salud y gobierno. También, pidieron el fortalecimiento del sistema público de salud, garantizando estabilidad laboral, personal suficiente y atención digna a la población.

