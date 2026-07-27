Comunidades indígenas de Izalco denuncian injerencia de Volcano Energy en tierras sagradas de Izalco

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunció la presunta injerencia de la empresa Volcano Energy en la soberanía territorial de las comunidades campesinas e indígenas, ya que pretende construir un parque fotovoltaico en la finca Santa Adelaida de Izalco.

MILPA, seccional Sonsonate, “Calpulli por la vida”, informó que este domingo 26 de julio se llevó a cabo una reunión entre habitantes del Cantón Chorro Arriba, representantes de organizaciones indígenas y personeros de la empresa Volcano Energy, donde presuntamente la empresa presentaría el proyecto de construcción del Parque Fotovoltaico en la Finca Santa Adelaida, pero lo que presentaron fueron las directrices de la ejecución de las obras establecimiento de la central energética.

En los últimos años, distintos proyectos de infraestructura, energía renovable y desarrollo inmobiliario han generado debates entre organizaciones ambientalistas, comunidades y sectores empresariales sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. Mientras las empresas sostienen que las inversiones generan empleo y diversificación energética, organizaciones comunitarias y ambientales advierten sobre posibles impactos en la biodiversidad, las fuentes de agua y los derechos de las poblaciones locales.

Todo el proceso para iniciar con la construcción del parque fotovoltaico fue “inconsulto” y “violenta” la soberanía territorial por “tratarse de tierras indígenas con lugares sagrados”.

A juicio de la comunidad, la empresa se ha caracterizado por un modus operandi que busca “fragmentar el tejido comunitario y debilitar la defensa de los bienes comunes”, además, señalan que la empresa irrespetaría la declaración de la UNESCO en el año 2007 que reconoce la reserva de biosfera Apaneca-Ilamatepec como un laboratorio vivo donde la conservación de la naturaleza convive en armonía con el desarrollo económico y humano sostenible de las comunidades ancestrales.

MILPA y las comunidades exigieron al Estado salvadoreño que asegure el respeto y la implementación de la declaración e la UNESCO y que tome acciones para detener las violaciones a la soberanía territorial de la comunidad indígena y campesinas de Chorro Arriba y Chorro Bajo, Cuyagualo, Cuntán y La Ceiba en Izalco.

Como MILPA, hicieron un llamado a las comunidades de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana para unirse y fortalecer la organización comunitaria ante los proyectos “ecocidas y etnocidas”.

Sobre la reunión sostenida la tarde del domingo, MILPA enfatizó que la empresa llegó a informar sobre las directrices y los componentes del proyecto a ejecutar que empezaría a finales de agosto.

“Curiosamente, no hubo consulta, o sea, lo ha hecho a espaldas de la comunidad e irrespetando la soberanía del territorio”, destacó un habitante de la zona. Según la comunidad, en la zona hay sitios arqueológicos, santuarios de la cultura ancestral y además un laboratorio viviente.

Ángel Flores, coordinador de MILPA, señaló que es claro que la tierra es indígena y hay lugares sagrados y por ende, existen mecanismos tanto a escala nacional como internacional que aplican a este territorio.

“Hay intereses económicos que están detrás muy fuertes. El tamal ya está hecho, no hubo consulta mínima sobre cómo pensaban sobre el diseño o sobre el tema del proceso”, destacó Flores.

El líder comunitario enfatizó en “las falsas soluciones de energía renovable” que les prometen. “La pregunta es ¿energía para quién y a costa de quién? ¿A quién va a beneficiar directamente esto? por más que se intente maquillar, esto obedece a intereses económicos que están detrás y no son de los sectores populares de las comunidades campesinas indígenas”.

“Aquí está en juego la identidad ancestral de las comunidades originarias, están en juego los bosques nativos y los agroecosistemas. Es decir, si existe esta vegetación es porque las comunidades como sujeto colectivo han estado protegiendo esos territorios”, concluyó Flores.

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