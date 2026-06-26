Comandos de Salvamento, Cruz Roja y Cruz Verde reciben homenaje por su servicio humanitario

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional del Socorrista, la Alcaldía de San Salvador Centro realizó un acto de reconocimiento a las instituciones de atención prehospitalaria y respuesta a emergencias que prestan servicio de forma altruista en el país: Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Verde Salvadoreña.

“Hoy honramos el valor y la vocación de nuestros socorristas. Reconocemos a quienes sirven con valentía, profesionalismo y un profundo compromiso con los demás. Gracias por cuidar de nuestra gente”, expresó el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.

“A través de su trabajo diario, los socorristas y cuerpos de atención a emergencias brindan esperanza, auxilio y protección a quienes más lo necesitan”, destacó la comuna.

“Gracias por responder con entrega, solidaridad y compromiso cada vez que nuestra gente los necesita”, concluyó la municipalidad.

El Día Internacional del Socorrista se conmemora cada 24 de junio en honor a la Batalla de Solferino, ocurrida en 1859 en el norte de Italia, acontecimiento que inspiró la creación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Comandos de Salvamento

Comandos de Salvamento es una institución humanitaria sin fines de lucro fundada el 30 de septiembre de 1960 en Villa Delgado, hoy Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador. Su creación fue impulsada por un grupo de ciudadanos con el propósito de salvaguardar la vida y los bienes de las personas en situación de riesgo, sin distinción de origen social, religión o ideología política.

En sus primeros años, la organización estuvo representada por una bandera blanca con una cruz verde en el centro, acompañada de la leyenda «Asociación Comandos de Salvamento Guardavidas Independientes de El Salvador». Este símbolo fue establecido en el artículo 31 de sus estatutos, aprobados el 4 de junio de 1962 por el Ministerio del Interior mediante Acuerdo Ejecutivo N.º 1298 y publicados en el Diario Oficial el 20 de agosto del mismo año.

La institución también es recordada por su labor durante momentos críticos de la historia nacional. Entre ellos destaca su participación en la atención de víctimas durante el funeral de monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando sus voluntarios colaboraron en el traslado de heridos hacia distintos centros hospitalarios tras los hechos de violencia registrados durante las exequias.

Cruz Verde Salvadoreña

La idea de crear Cruz Verde Salvadoreña surgió el 19 de enero de 1970 en Santa Ana, departamento ubicado en la zona occidental del país. Con el paso de los años, la institución amplió su presencia a nivel nacional, convirtiéndose en una de las principales organizaciones de socorro y atención de emergencias en El Salvador.

La historia de la entidad está ligada a la iniciativa de José Luis Salazar, quien a los 15 años observó la falta de personas dispuestas a auxiliar a víctimas de accidentes de tránsito y otros hechos violentos. Inspirado por la labor de los socorristas de Cruz Roja, decidió impulsar un proyecto similar junto a un grupo de amigos, dando origen a Cruz Verde, nombre inspirado en el símbolo utilizado por algunas industrias y fábricas de la época.

Cruz Roja Salvadoreña

La Cruz Roja Salvadoreña tuvo como precursores a Luis Vandyck y Astor Marchesini, quienes elaboraron el reglamento de la organización. La institución obtuvo personalidad jurídica mediante acuerdo ejecutivo del 13 de marzo de 1885, durante la administración del presidente Rafael Zaldívar, con el respaldo del Ministerio de Beneficencia.

De acuerdo con sus estatutos, el objetivo principal de la organización era “socorrer a los enfermos y heridos militares, de cualquiera de las partes beligerantes, ya sea en el campo de batalla o en los hospitales del ejército”. Su estructura contemplaba la participación de socios activos y benefactores comprometidos con la asistencia humanitaria.

Apenas días después de su fundación, la Cruz Roja Salvadoreña enfrentó su primera gran prueba durante el conflicto entre El Salvador y Guatemala de 1885, originado por la oposición de los gobiernos centroamericanos a los intentos unionistas impulsados por el presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios. Durante ese episodio, la institución organizó servicios de camilleros, habilitó hospitales improvisados y brindó asistencia médica a heridos y enfermos de ambos bandos, consolidando desde entonces su compromiso con los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.

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