Colectivos sindicales conmemoran Día del Sindicalista Salvadoreño 

Este 31 de octubre, el Colectivo Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña se concentró en el Parque Cuscatlán en San Salvador para pronunciarse por el Día del Sindicalista Salvadoreño. Señalan un retroceso en el tema y al Gobierno de cometer represión a los sindicatos.

Sonia Urrutia informa que este día se recuerda y conmemora a los mártires que murieron en el atentado en FANASTRAS y donde murió también Febe Elizabeth Velásquez por luchar por los derechos laborales.

Varias organizaciones se pronunciaron por conmemorarse el 37 aniversario del atentado terrorista contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), ocurrido el 31 de octubre de 1989, donde murieron varios sindicalistas. Tanto en el Parque Cuscatlán como en el monumento ubicado en el Cementerio La Bermeja.

Por su parte, David Rodriguez, de Bases Magisteriales, señaló que actualmente se está perdiendo por lo que se ha luchado. Sin embargo, es necesario retomarlo.

«Este 31 de octubre no celebramos un simple acto protocolario, conmemoramos el Día del Sindicalista Salvadoreño y honramos a las mujeres y hombres que ofrendaron su vida, su libertad y tranquilidad familiar para conquistar la jornada laboral de 8 horas que hoy se ve amenazada», comentó Rodríguez.

Los sindicatos manifestaron estar en contra de la reforma a la jornada laboral para aumentar a 11 horas diarias de trabajo y descansar tres días a la semana.

Los sindicatos pidieron que se realicen políticas públicas para aliviar la canasta básica, que existan pensiones dignas, que se detengan los despidos injustificados y el respeto a los derechos laborales.

A la concentración se sumó el Movimiento de Víctimas del Régimen de excepción, MOVIR.