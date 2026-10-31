Madres por la Libertad piden justicia por los inocentes muertos dentro de los penales bajo régimen de excepción

Redacción Nacionales

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El movimiento «Madres por La Libertad» exigen justicia ante las más de 580 personas que presuntamente han muerto dentro de prisión bajo el régimen de excepción.

Este sábado, el movimiento se concentró en las gradas de Catedral Metropolitana, en el marco de la conmemoración del Día de los Muertos y en solidaridad con todas las familias que han perdido a sus seres queridos bajo custodia del Estado y el gobierno salvadoreño en el sistema penitenciario.

Plantearon que de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, se tiene conocimiento de 582 muertes; cifra que podría ser mayor, pero sobre la cual actualmente no existe explicación oficial ni válida.

Las madres también asistieron a la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador para dejar flores a Monseñor Romero y para pedirle justicia por sus familiares detenidos. «Hoy elevamos una plegaria en memoria de ellos y ellas, al tiempo que exigimos justicia e investigación exhaustiva de las causas de sus decesos», destacó el movimiento.

Las denuncias qué se han reportado, las víctimas inocentes fallecieron a causa de violencia física, tortura, desnutrición extrema, negación sistemática de tratamiento médico y de acceso a instituciones de salud, así como por la falta de medicamentos para personas con enfermedades crónicas o renales.

También, el colectivo pidieron finalizar con el régimen de excepción y que se garantice el derecho a las visitas y una defensa técnica de forma individual.