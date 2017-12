“COES nos dio la espalda después de Río 2016”: Yesenia Miranda

Manahen González

Sentada en la acera del Paseo Xolotlán, de Managua, Nicaragua, la marchista Yesenia Miranda descansaba luego de completar la prueba de 20 kilómetros marcha de los Juegos Centroamericanos Managua 2017.

Miranda acabó quinta –entre seis competidoras–con tiempo de 1:51:08, pero el resultado para ella es lo de menos, pues llegó a los Juegos Centroamericanos sin la preparación adecuada, debido a los cambios abruptos de entrenador y por la falta de apoyo, tanto del INDES y el COES.

Tras tomarse unos minutos de descanso, la marchista, quien estuvo presente en los Juegos Olímpicos Río 2016, accedió a hablar francamente con Diario Co Latino sobre diversos temas.

-¿Cómo te sientes luego de haber completado la prueba de 20 kilómetros en tus primeros Juegos Centroamericanos?

Satisfecha porque no me quedé con nada, luché y di lo mejor, a pesar de que tuvimos muchas adversidades antes de los juegos. Pero me voy contenta porque di todo, a pesar de que tengo lesiones en los tibiales, pero di lo mejor por el país.

-¿Qué tipo de adversidades tuviste previo a los Juegos Centroamericanos?

En mayo nos quedamos sin entrenador; nos quedamos con otro entrenador que no tenía certificación, pero igual se fue y me tocó –en mi caso- entrenar sola por un mes. Luego busqué al entrenador Alejandro León, que es de la federación, y él tomó a bien ayudarnos y llegamos a los juegos porque él nos motivó para que viniéramos a competir, a pesar de que nos agarró de cero.

-¿Actualmente cuentas con el apoyo del INDES y del COES?

El COES nos dio la espalda después de Río 2016. Después de Río, a pesar de ser atletas olímpicos, nunca nos sentimos como tales, porque ellos nos dieron la espalda; ellos nunca nos dieron una explicación del porqué nos excluyeron del grupo de atletas que fueron a los Juegos Olímpicos. Incluso, a todos los atletas que fueron a Río les llamaron para ofrecerles apoyo, en cambio a Luis (López) y a mí no. Después de Río ya no supimos nada del COES, no nos han llamado para que les presentemos un plan o algo, nada. Los únicos que han estado con nosotros y les agradecemos mucho son los directivos de la federación de atletismo.

-¿Pero tienes asignado estímulo del INDES?

Sí tengo estímulo del INDES; pero es como que no lo tuviera, porque me lo dan cada 5 o 6 meses, cuando se les da la gana; no lo tengo mensual, cuando se supo que debería ser mensual. Quizá ellos piensan que durante esos 5 meses no como, no compro zapatos, no ocupo médico, no compro vitaminas o no tengo necesidades que suplir.

¿Cuál sería la petición a las autoridades deportivas?

Que nosotros necesitamos apoyo y no solo monetario, sino que también con implementos deportivos básicos y también apoyo para el entrenador, porque él gasta a la hora de movilizarse a algunos circuitos para entrenarnos. También, que ya dejen de lado cualquier tipo de problema y nos pongan en primer plano, porque al final los más afectados somos los atletas a la hora de competir.