Claudia Ortiz propone reducir el IVA al 6.5% pero Nuevas Ideas niega sus votos

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevas Ideas negó sus votos este jueves a la propuesta de la diputada Claudia Ortiz para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 6.5% y para que en las facturas se informe el equivalente el cobro del IVA.

Durante la sesión plenaria de este jueves, la legisladora por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, propuso, primero, reformas a la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y segundo, reformas al Código Tributario para regular lo relacionado al IVA con los ciudadanos.

Según explicó la legisladora en el pleno, ambas buscan “alivio al costo de vida, que es alto y que se ha mantenido alto en los últimos años”.

Es de contextualizar que todos los salvadoreños pagan el 13% de cada producto que compra o consume. En ese sentido la legisladora propuso reformar el artículo 54 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicio para que “la tasa del impuesto es del seis punto cinco por ciento (6.5%) aplicable sobre la base imponible”.

Sin embargo, la legisladora aclaró que para la transferencia de bienes y la prestación de servicios calificados como santuarios enumerados en el artículo 54-A de la ley se aplicará la tasa del 13% sobre la base imponible.

Para ello, la legisladora explicó que se consideran bienes y servicios suntuarios los siguientes: A) aeronaves privadas helicópteros y embarcaciones de recreo independientemente de su valor de venta o importación forma de adquisición o de uso; B) vehículos automotores nuevos y todos aquellos otros cuyo valor de venta o importación sean igual o superior a 150 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios; C) mobiliario o equipos destinados al uso personal recreativo o no productivo cuyo valor unitario sea igual o superior a 20 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios.

También, la legisladora aclaró que se incluyen D) las joyas relojes piedras preciosas y artículos elaborados con metales finos cuyo valor unitario sea igual o superior a cinco salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio y E) Servicios de hospedaje turismo y recreación cuando el costo por noche evento o paquete supere 10 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio.

La legisladora consideró que es necesario reformar la legislación para reducir el IVA “como una medida orientada a aliviar el consumo de subsistencia y avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo”.

En cuanto a las reformas al Código Tributario la legisladora pidió Reestructurar el numeral 4 de la letra b del artículo 114 de la siguiente manera: “Inclusión del impuesto respectivo en el precio de las operaciones gravadas debiendo consignarse adicionalmente de forma separada expresa y claramente identificable el monto correspondiente al impuesto trasladado en la operación”.

Nuevas Ideas negó sus votos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...