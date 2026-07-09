Claudia Ortiz anuncia precandidatura para diputada en San Salvador 

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, informó este jueves que participará como precandidata a diputada por San Salvador en las internas de VAMOS. Su anunció surge después de cuestionar las decisiones internas de su partido.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la legisladora Ortiz se le observa brindando una entrevista a Noticiero de Canal 6; en ese material informa sobre su decisión.

“Yo sigo, sigo clara, con fuerza, y segura de que tengo el apoyo de la militancia y así como tengo el apoyo de miles de salvadoreños que tal vez no están en el partido, pero también se sienten representados y ven que podemos construir algo que le dé esperanza, libertad y justicia a El Salvador”, dijo la legisladora.

Por lo anterior informó que participará como precandidata para diputada por San Salvador en las internas del partido VAMOS.

La decisión de la legisladora se debe, según lo dijo, porque “no le podemos dejar al oficialismo en bandeja de plata la elección legislativa ni el país”.

Sobre su decisión y luego de emitir un comunicado en el que cuestiona algunas decisiones de su partido en el marco de las elecciones internas, la legisladora enfatizó que será «muy selectiva» con los candidatos a los que les dará su respaldo.

“Quiero que lo sepa la gente y a las personas que estén de acuerdo o que estén en línea con esa visión de país y de construir ese partido grande, amplio, ahí me van a tener y daré mi respaldo”.

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